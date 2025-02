Un punto e tanti rimpianti per la Castellanzese: a Sondrio finisce 2-2

Nuova Sondrio e Castellanzese vanno a casa con un punto a testa dopo il 2-2 maturato allo stadio “La Castellina”.

I primi quindici minuti di gara sono stati scoppiettanti. Dopo appena tre giri di lancette la Castellanzese è passata in vantaggio grazie all’autogol di Ferreira, propiziato da Boccadamo. Il pareggio della squadra di mister Marco Amelia è arrivato al 6’ con un’incornata vincente di Cugola su azione d’angolo. Il nuovo vantaggio dei neroverdi firmato da Chessa è arrivato al 14’, il 7 bravo a sfruttare una sbavatura difensiva dei biancazzurri. In avvio di ripresa Infantino, dopo un’azione prolungata, ha messo a segno il gol del definitivo 2-2. Questo risultato non serve a nessuna delle due compagini che rimangono a 3 punti dalla zona salvezza e dietro il Fanfulla, che oggi ha battuto incredibilmente il Desenzano, si è portato a -1 rispetto a Castellanzese e Nuova Sondrio.

Fischio d’inizio

I padroni di casa scendono in campo con un 3-5-2 con Rodriguez a difendere la porta, davanti a lui giocano Cugola, Oliveira e Ferreira, la linea a cinque di centrocampo è composta da Escudero, Infantino, Mathieu, Arsenijevic e D’Alpaos, in avanti spazio a Busto e Chillemi. La Castellanzese risponde con un modulo speculare, che prevede Salina tra i pali, Robbiati, Gritti e Bernardi in difesa, Boccadamo e Rodolfo Masera sulle fasce, in mezzo ci sono i soliti Di Coste, Lacchini e Castelletto, in avanti Colombo affianca Chessa. Dirige l‘incontro Mansour Faye di Brescia, affiancato da Giovanni Battista Citarda di Palermo e da Fabio Santo di Barletta.

Primo tempo

I neroverdi iniziano alla grande e al 3’ minuto di gara passano in vantaggio: Colombo fa un cambio perfetto di gioco verso Boccadamo che salta secco Escudero e mette in mezzo per Robbiati, che viene anticipato da Ferreira che spedisce il pallone nella sua porta. la squadra di mister Corrado Cotta continua a spingere con Chessa che calcia dalla sinistra, con il pallone che termina sull’esterno della rete. Al 6’ la Nuova Sondrio rimette le cose a posto, grazie al gol di Cugola che, su un’azione d’angolo, anticipa tutti e di testa fa 1-1. La parità regge per pochi minuti perché al 14’, Chessa intercetta un rinvio errato di Ferreira e di conseguenza salta Rodriguez e deposita in fondo al sacco il 2-1. Successivamente i padroni di casa falliscono un’occasione sui piedi di Chillemi che davanti a Salina chiude troppo il destro e il pallone esce di lato. Nel finale di primo tempo Boccadamo lascia partire una conclusione diretta nello specchio della porta, che però viene deviata da un difensore biancazzurro. La prima frazione si chiude una volta trascorso l’unico minuto di recupero con la Castellanzese in vantaggio.

Secondo tempo

In avvio di ripresa arriva il secondo pareggio della Nuova Sondrio: Chillemi punta e salta Robbiati, per poi mettere in mezzo per Busto che conclude, ma trova il salvataggio di Gritti, il quale però non può nulla sulla conclusione di Infantino che mette in rete il 2-2. La partita si sviluppa poi con diversi capovolgimenti di fronte e in uno di essi, Salina salva il risultato su un tentativo di Arsenijevic. Anche Rodriguez si rende protagonista di un intervento prodigioso su una punizione diretta sotto l’incrocio calciata da Gritti. La sfida si chiude dopo cinque minuti di recupero con il punteggio di 2-2.

RISULTATI 28° GIORNATA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Vigasio 0-0, Breno – Club Milano 1-1, Chievo – Ospitaletto 1-2, Fanfulla – Desenzano 1-0, Magenta – Casatese 1-5, NUOVA SONDRIO – CASTELLANZESE 2-2, Pro Palazzolo – Ciliverghe 4-0, Sangiuliano City 2-2, Sant’Angelo – Caratese 1-1, VARESINA – PRO SESTO 1-0.

CLASSIFICA

Ospitaletto 58, Caratese 51, Desenzano e Pro Palazzolo 50, VARESINA e Casatese 49, Chievo 44, Pro Sesto e Sant’Angelo 38, Breno 36, Sangiuliano City, Club Milano e Crema 33, Vigasio 32, Nuova Sondrio e CASTELLANZESE 29, Fanfulla 28, Ciliverghe e Magenta 23, Arconatese 22.