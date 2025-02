Un punto nelle ultime due gare, Varese a Tortona per ripartire. Dal giudice sportivo 2000 euro di multa

In due settimane l’orizzonte in casa Varese è cambiato radicalmente: dal -6 di due settimane fa che faceva sognare la rimonta sul Bra, i biancorossi si ritrovano dopo due partite a -12 dalla vetta e addirittura sorpassati al secondo posto dalla NovaRomentin. Serve rimettersi in pista rapidamente per dare concretezza alle varie frasi “ci crediamo fino alla fine” e “finché la matematica ci dà speranze”. Rispondere sul campo è sempre la soluzione migliore e la banda Floris è chiamata a farlo già domenica al “Fausto Coppi” di Tortona.

UN PUNTO SU 12

Quelli fatti con Saluzzo e Asti sono e resteranno due inciampi gravi che una squadra con ambizioni di primo posto dovrebbe evitare; a maggior ragione dopo la doppia sconfitta del girone di andata. Facendo un po’ “i conti dell’oste”, raccogliere un solo punto su 12 contro due formazioni di metà classifica come Saluzzo e Asti è davvero troppo poco. Nel corso di un campionato dei passi falsi sono contemplati e la stagione del Varese, fino a oggi, è da considerare comunque molto positiva, ma come dice il detto: “sbagliare è umano perseverare è diabolico”.

TRIPLETTA COMPLICATA

Ora ci sarà da ripartire e le prossime tre gare sono tutt’altro che semplici: domenica 2 marzo ci sarà l’insidiosa trasferta in casa del Derthona, squadra dai risultati altalenanti ma con ottime individualità, come bomber Mattia Mencagli, già a quota 16 gol quest’anno. Seguirà poi la sfida al Vado di domenica 9 marzo al “Franco Ossola”, mentre domenica 23 marzo – dopo il turno di pausa per il Torneo di Viareggio – ci sarà un altro viaggio difficile in casa proprio della NovaRomentin. Tre gare da non sbagliare, non tanto per un primo posto che sembra ormai irraggiungibile, ma per confermare almeno la seconda piazza.

TRE GARE IN MARZO

Dando un occhio al calendario delle prossime settimane, sorge un ragionamento su alcune assurdità che riguardano il campionato di Serie D. Dopo aver giocato ben 7 partite con due turni infrasettimanali dal 5 gennaio al 2 febbraio, nel mese di marzo ci saranno solo tre partite. Gennaio, con rischio campi ghiacciati e neve (quest’anno è andata bene a livello climatico), facendo ripartire il campionato ancora prima dell’Epifania, è stato sovraccaricato di gare, tanto è vero che tutte le squadre hanno dovuto fare i conti con diversi problemi muscolari. Mentre marzo, mese con temperature più miti e campi in condizioni generalmente migliori, sarà sfruttato con solo tre fine settimana. Un controsenso di difficile spiegazione.

CASA BIANCOROSSA

Venendo all’attualità in casa biancorossa, per Tortona torneranno dalla squalifica mister Roberto Floris e capitan Ferdinando Vitofrancesco. Rientrato dall’infortunio anche De Angelis, già titolare contro l’Asti, i prossimi rientri dovrebbero essere quelli di Giuseppe Mazzola e poi Stefano Molinari. Anche Matteo Barzotti, che nelle ultime uscite ha stretto i denti, è in ripresa e pronto a dare il proprio contributo i questo finale di stagione. Intanto dal giudice sportivo è arrivata una multa da 2000 euro, come si legge dal comunicato: “Per avere propri sostenitori, nel corso dell’intervallo e al termine della gara, rivolto reiterate espressioni offensive all’indirizzo della Terna arbitrale, nonché lanciando numerosi sputi che attingevano l’arbitro all’addome e un A.A. sul petto (2 volte). Inoltre i medesimi intonavano cori implicanti discriminazione territoriali”.