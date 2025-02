Una serata per il Vate: il debutto di Filosofarti a Busto seguendo le tracce di D’Annunzio

Se tra Roma e le province d’Italia si riscoprono i futuristi, a Busto Arsizio si riscopre l’altro volto della cultura tra il primo scorcio del Novecento e il Ventennio fascista: una serata, un doppio evento in onore di Gabriele D’Annunzio.

L’appuntamento è per il 9 febbraio, la domenica sera: è il primo incontro di Filosofarti 2025, il festival delle arti e della filosofia che è nato a Gallarate ma che a Busto Arsizio offre un programma di tutto rispetto.

Il festival si aprirà il weekend del 15/16 febbraio, con tre settimane di eventi, ogni giorno. Ma intanto Busto offre un’anteprima, dedicata appunto al Vate.

Si parte alle 21, alla Sala Tramogge dei Molini Marzoli, in via Molino: primo momento con Giordano Bruno Guerri, storico e intellettuale di riferimento a destra, ma soprattutto dal 2008 presidente del Vittoriale degli Italiani. Il culmine, l’eredità visibile della “vita come opera d’arte” disegnata da D’Annunzio. “Gabriele d’Annunzio, la vita come opera d’arte” è proprio il titolo dell’intervento di Guerri.

A seguire Evelina Di Dio presenterà “Non è mai tardi per andar più oltre – La nave di Gabriele d’Annunzio”.

Il programma di Filosofarti a Busto Arsizio proseguirà poi con diversi appuntamenti tra Galleria Boragno, Fondazione Bandera, Teatro Manzoni e altri luoghi della città (qui il programma specifico di Busto, qui quello generale dell’intero festival).