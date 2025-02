Una serata tributo ai Pink Floyd per la casa di accoglienza in Madagascar di Suor Marcella Catozza

Una serata tributo ai Pink Floyd per una casa di accoglienza in Madagascar. Appuntamento al Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio, il 15 febbraio alle ore 21

Una serata tributo ai Pink Floyd per costruire un futuro ai bambini del Madagascar. La ospiterà il Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio il 15 febbraio 2025 alle ore 21.00 grazie alla band Echoes. L’evento, che unisce musica e solidarietà, è organizzato per sostenere la Fondazione Via Lattea Onlus di Suor Marcella Catozza (originaria di Busto Arsizio) e il suo nuovo progetto in Africa: la Casa di Accoglienza “Santa Chiara” (missionemadagascar.it), una struttura che offrirà ospitalità e istruzione a 60 bambini con disabilità e a coloro che, vivendo in zone remote, non hanno accesso alla scuola, nel distretto di Morarano Gare.

Sul palco, la tribute band composta da Mario Trapani (voce e chitarra), Massimo Trapani (chitarra), Cosimo Pansini (basso), Andrea Celauro (tastiere e synth), Paolo Zanin (batteria) e Valentina Colombo (sax alto), sarà accompagnata dalle coriste “3mende”, special guest della serata: Silvia Venturini, Annalisa Zanelli e Flora Paparella.

L’ingresso è gratuito ma è richiesta una donazione minima di 10€ per sostenere il progetto della Fondazione. Ogni contributo aiuterà a costruire un luogo sicuro e accogliente per i bambini, offrendo loro un futuro migliore: «La casa di accoglienza, prevista in quattro edifici, avrà un’ala dotata di un secondo piano che ospiterà suor Marcella, dove vivrà e dove potrà accogliere gli amici che vorranno dare del tempo di servizio per essere educati alla carità come posizione davanti al reale – spiegano i membri della Fondazione – Ci sono tanti costi da sostenere. Per questo chiediamo a tutti quelli che hanno voglia di darci una mano di coinvolgere amici e conoscenti. Papa Francesco ha detto che al male che cammina per il mondo possiamo solo rispondere con gesti di bene. È un modo per educarsi ed educare, è un modo per smettere di dire che le cose vanno male e cominciare a cambiare il pezzo di mondo che ci circonda».

Per partecipare è richiesta la prenotazione all’indirizzo bit.ly/echoesforvialattea. In caso di imprevisti, si prega di disdire per permettere ad altri di partecipare.