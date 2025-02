Valbossa IN Rosa raccoglie 13mila euro: donate 200 ecografie per prevenire il tumore al seno

L’onda di Valbossa IN Rosa non si arresta e, dopo aver ampliato ulteriormente i propri orizzonti con la sesta edizione, arriva a tagliare nuovi traguardi. Grazie alle oltre 30 iniziative del ricchissimo programma dell’ultima edizione, svoltasi a cavallo tra i mesi di settembre e novembre del 2024, è stata infatti raccolta la cifra record di 13mila euro, superiore a quelle delle precedenti cinque edizioni.

Una somma che viene trasformata in qualcosa di importante a favore delle donne del territorio: l’associazione di promozione sociale IN Valbossa, organizzatrice dell’evento di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, con il ricavato ha infatti deciso di donare il ragguardevole numero di 200 ecografie mammarie distribuite in sei diversi centri medici. Gli esami specialistici sono stati assegnati e affidati a 22 dei 30 Comuni patrocinatori in base all’impegno dimostrato a favore della prevenzione. Saranno poi gli stessi Comuni, attraverso i propri Servizi sociali, a provvedere all’assegnazione dei buoni validi per sottoporsi appunto ad ecografia mammaria preventiva.

Dunque, un modo concreto per prevenire e contrastare un male che in provincia di Varese fa registrare purtroppo diverse centinaia di casi ogni anno.

«Siamo felici dei risultati raggiunti dall’evento Valbossa IN Rosa, partito nel 2019 avendo al proprio fianco 10 Comuni ed arrivato nel 2024 ad ottenere il patrocinio e la collaborazione di 30 Comuni oltre che della Provincia di Varese – dice Adalisa Corbetta, presidente di IN Valbossa aps -. Al di là dell’importante donazione di 200 ecografie mammarie, resa possibile grazie all’impegno dei nostri soci, di tanti volontari, delle amministrazioni comunali e delle associazioni che ci sono vicine, siamo soprattutto felici della sensibilizzazione che abbiamo promosso in questi anni e che ha spinto diversi Comuni ad attivare in proprio eventi tesi alla prevenzione.

Questo ci dà forza per continuare questa complessa ma straordinaria avventura che per capacità di coinvolgimento crediamo rappresenti un modello in grado di propagare spinte positive».