Valore BF e Basso Eugenio S.r.l. insieme per un nuovo servizio di smaltimento toner 

Per venire incontro alle esigenze dei suoi clienti e alle richieste del mercato, Valore BF in collaborazione con Basso Eugenio S.r.l. amplia la sua offerta in ambito printing, lanciando un nuovo servizio per aiutare le aziende lombarde a smaltire correttamente toner e cartucce usati.

«L’obiettivo è aiutare le imprese a rispettare le normative vigenti e soprattutto l’ambiente» afferma Fabio Bernardini, amministratore unico di Valore BF –. Grazie a Bye Bye Toner vengono infatti recuperate le materie prime provenienti da toner e cartucce usate per essere inserite nuovamente nel ciclo produttivo e nel commercio. In questo modo si favorisce l’economia circolare e la riduzione degli sprechi. «Molte aziende ignorano che lo smaltimento dei toner sia regolamentato per legge con diversi vincoli e sanzioni. Rivolgersi ad un’azienda specializzata è quindi una necessità che permette alle imprese di agire in trasparenza e nel rispetto delle regole» prosegue Fabio Bernardini.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0331-638383

Grazie al nuovo servizio di Valore BF e Basso Eugenio S.r.l., Bye Bye Toner, le imprese vengono supportate in toto, dal trasporto fino agli aspetti burocratici e sollevate da ogni responsabilità, evitando possibili sanzioni dovute a procedure di smaltimento errate.

Il servizio prevede la consegna alle aziende di uno o più Ecobox, apposito contenitore dove raccogliere i rifiuti speciali che, almeno una volta l’anno, viene ritirato e trasportato in un centro specializzato nello smaltimento. Infine l’azienda gallaratese si occupa anche della compilazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) documento che rappresenta uno degli adempimenti principali sul fronte dello smaltimento e indica tutte le attività di trasporto e informazioni relative al rifiuto.

«Abbiamo registrato un forte interesse e adesione da parte delle aziende nei confronti di questo servizio, in particolare, poter essere supportate in un processo delicato che prevede obblighi normativi. Con Bye Bye Toner ci avviciniamo ancora di più ai nostri clienti, alle imprese del territorio e alle loro esigenze» termina Fabio Bernardini.