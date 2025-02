Varese, aperti i bandi per le nomine degli organi di controllo di Molina, AVT e Aspem Reti

È stato pubblicato il bando per la selezione del Revisore dei conti per la Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus. Lo statuto dell’ente stabilisce che la nomina di questa figura professionale competa al Consiglio di amministrazione, su proposta del sindaco di Varese.

Tra i requisiti indispensabili per concorrere alla carica di revisore c’è quello di essere iscritto al Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti nonché all’Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri. La durata della carica è di cinque anni. Le candidature dovranno pervenire al Comune di Varese entro le ore 12.00 del 10 marzo.

Sono inoltre aperti i bandi per la nomina dei componenti degli Organi di controllo delle due partecipate del Comune di Varese, AVT Azienda Varesina Trasporti e Mobilità e Aspem Reti. Sono cinque i componenti di ogni Organo di Controllo per cui è possibile presentare la candidatura. La durata delle cariche è di tre anni. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 10 marzo 2025.

Le domande possono essere presentate a mano alla Segreteria Generale del Comune di Varese, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Varese – Attività Affari Generali, in via Sacco n. 5 a Varese, o via email a protocollo@comune.varese.legalmail.it. I testi completi dei bandi possono essere consultati online sul sito del Comune di Varese.

Link ai bandi:

https://www.comune.varese.it/c012133/po/mostra_news.php?id=2116&area=H

https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/634

https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/636#