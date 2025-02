Varese Destination Wedding tra i protagonisti di The Love Affair a Bergamo

“Varese Destination Wedding”, il progetto della Camera di Commercio di Varese dedicato alla promozione del territorio come destinazione per matrimoni esclusivi, sarà presente alla decima edizione di The Love Affair, in programma dal 6 all’8 febbraio allo Spazio Fase di Bergamo.

«The Love Affair è un evento di riferimento per il settore wedding capace di anticipare tendenze e mettere in contatto professionisti, location esclusive e fornitori d’eccellenza – – spiega una nota della Camera di commercio di Varese che promuove l’iniziativa – Eleganza, creatività e innovazione sono i temi chiave della manifestazione, che offre occasioni di networking e la presentazione di nuovi concept per matrimoni. Un contesto ideale per mostrare il potenziale del territorio di Varese come meta perfetta per coppie alla ricerca di un’esperienza unica, rafforzando l’attrattività anche nel settore weddin»g.

L’attrattività del territorio è tra gli asset dello sviluppo locale che Camera di Commercio di Varese è impegnata a far crescere, e tra questi, rientra anche il progetto “Varese Destination Wedding”. La presenza a The Love Affair rappresenta, pertanto, una ulteriore occasione per valorizzare una filiera che, sul nostro territorio, alimenta un mercato da 600milioni di euro, con 3mila addetti operativi nelle oltre mille imprese attive in settori che vanno da quelli delle location e dei wedding planner, fino a quelli del catering, dei fiori, della musica, della fotografia nonché degli abiti. Una filiera completa, che va dal matrimonio fino all’acquisto della casa.