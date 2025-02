Varese GenZ Garden: un progetto di formazione e inserimento lavorativo per giovani stranieri

Dopo il successo dell’evento “Matching Giovani Stranieri” del 13 marzo 2024, Camera di Commercio di Varese ha deciso di ampliare il proprio impegno nel supporto all’inserimento lavorativo dei giovani stranieri frequentanti i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). L’iniziativa del 2025, si trasforma da singolo evento, a vero e proprio progetto strutturato, avviato a dicembre 2024 e articolato in diverse fasi di orientamento, formazione e incontro con il mondo del lavoro. L’evento di quest’anno promuove, infatti, un percorso verso il futuro e vede la partecipazione di 500 giovani iscritti ai CPIA, molti dei quali arrivati in Italia senza famiglia e con la necessità di acquisire rapidamente autonomia economica. L’obiettivo di offrire un accesso semplificato a opportunità di lavoro, occasioni formative e soluzioni abitative sostenibili è stato affrontato partendo innanzitutto dalla profilazione dei partecipanti, che ha incluso la raccolta delle loro competenze e aspirazioni professionali. Questa fase di mappatura e ricognizione continuerà ed entrerà nel vivo nella Giornata di Orientamento, che si terrà martedì 25 febbraio 2025 al Centro Congressi Ville Ponti.

«Camera di Commercio di Varese è da tempo impegnata nella valorizzazione delle competenze giovanili attraverso iniziative concrete, con una visione strategica che guarda al futuro e punta a rafforzare il legame tra formazione e mondo del lavoro – sottolinea il presidente, Mauro Vitiello –. Un’attenzione importante viene riservata ai giovani stranieri che approdano sul nostro territorio in cerca di opportunità professionali e di integrazione, e che possono contribuire fattivamente a dare una risposta alle esigenze occupazionali delle nostre imprese».

In questo contesto, il supporto di Camera di Commercio si traduce in progetti capaci di creare connessioni tra le imprese locali ed i giovani talenti, offrendo loro strumenti per inserirsi nel mercato del lavoro a seguito di una formazione adeguata. Un esempio significativo è proprio il progetto “Varese GenZ Garden – Giovani stranieri”, nato per ridurre il divario tra formazione e impiego, orientando i giovani stranieri verso i settori chiave dell’economia locale.

«L’obiettivo è chiaro: far sì che chi arriva nel nostro territorio possa trovare non solo un’occupazione – prosegue Vitiello -, quanto più rispondente alle proprie attitudini e aspirazioni, ma anche un ambiente accogliente e stimolante, in cui crescere professionalmente e contribuire allo sviluppo della comunità rendendola sempre più inclusiva».

L’incontro è frutto della collaborazione tra Camera di Commercio, Prefettura, Questura, Provincia e i Centri per l’Impiego, Ufficio scolastico, i CPIA, le scuole serali di Varese, i centri di formazione professionale, i Consulenti del lavoro, InformaGiovani e InformaLavoro, le associazioni di volontariato, le cooperative e i centri di accoglienza straordinaria (CAS).

«Questa giornata rappresenta un’opportunità concreta per chi arriva nel nostro territorio e si trova senza punti di riferimento, offrendo informazioni e strumenti utili per affrontare al meglio il percorso di inserimento lavorativo e sociale – spiega Marco Magrini, Presidente della Provincia di Varese -. Come Provincia, crediamo che l’inclusione passi anche attraverso la conoscenza e il supporto diretto, ed è per questo che sosteniamo con convinzione questa iniziativa».

A Ville Ponti i giovani stranieri, infatti, potranno trovare strumenti concreti per facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro e nella società. Tra questi, una guida digitale multilingue che raccoglie informazioni cruciali su servizi, normative e opportunità professionali.

Il coinvolgimento attivo delle Nuove Generazioni, con la partecipazione degli studenti del Ciofs e del Liceo Manzoni di Varese, insieme al contributo dell’Associazione Studentesse Arabe, arricchisce ulteriormente il valore dell’iniziativa, promuovendo scambi culturali e supporto linguistico. Durante la giornata di orientamento, saranno attivi 31 desk informativi che offriranno consulenza su tematiche cruciali come permessi di soggiorno, diritti e doveri dei lavoratori, opportunità formative, inclusione sociale e servizi abitativi. In parallelo, verranno organizzati seminari tematici con esperti del settore che guideranno i partecipanti su argomenti chiave per l’inserimento lavorativo. Tra i temi affrontati: le diverse forme contrattuali, l’ingresso in azienda, il lavoro autonomo e consigli pratici su come scrivere un curriculum efficace e affrontare un colloquio di lavoro.

«L’inserimento lavorativo e sociale dei giovani stranieri rappresenta una sfida e, al tempo stesso, un’opportunità per il nostro territorio. Con questa giornata di orientamento vogliamo fornire informazioni essenziali sulle opportunità professionali e formative presenti sul nostro territorio – spiega Giuseppe Carcano, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale -. Un ringraziamento speciale va ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) che hanno collaborato attivamente all’iniziativa e a tutti gli Enti e Professionisti coinvolti, il cui impegno contribuisce a costruire una rete di supporto stabile per questi giovani».

Per informazioni: www.va.camcom.it/archivio3_ eventi_0_5275_0_2.html