Venerdì in san Carlo a Varese i funerali di Giuseppe Terziroli

Si terranno venerdì 21 febbraio alle 10.30, nella Chiesa Parrocchiale di San Carlo in viale Borri a Varese, i funerali di Giuseppe “Pino” Terziroli, scomparso nella notte del 19 febbraio. La cerimonia sarà preceduta dalla recita del Santo Rosario alle 1o.

Terziroli, nato nel 1948 a Bizzozero, rione di Varese, è stato una figura di riferimento nella vita culturale e civile della città. Laureato in Scienze Politiche con specializzazione in Sociologia dell’arte presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha dedicato la sua carriera alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico varesino. Per vent’anni ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale e assessore, distinguendosi per il suo impegno nella protezione dei monumenti e delle tradizioni locali anche quando dalla vita politica era passato all’attivismo sociale, soprattutto sui social, a difesa dei monumenti inascosti della città

Le figlie Elena, Linda e Lucia, insieme alle loro famiglie, ringraziano tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia e si uniranno al loro dolore in questo momento di lutto.

