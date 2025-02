Via alla pool promozione, la prima sfida della Futura è con Costa Volpino

Messa in archivio la prima fase, da cui ha ereditato 43 punti, la Futura Volley Giovani è pronta per iniziare il cammino nella Pool Promozione: un girone che mette in palio il primo posto per la A1 e che servirà anche a delineare il tabellone dei playoff per il secondo “spot” nella massima serie del prossimo anno.

La squadra di Alessandro Beltrami scatta dalla seconda posizione alle spalle di San Giovanni in Marignano che ha tre punti in più, ha vinto la Coppa Italia di A2 e che si propone come prima favorita del girone. Attenzione però al gruppetto che insegue a stretto giro di posta con Messina, Macerata e poco più indietro Trento; la Itas sarà diretta da coach Michele Parusso dopo che Davide Mazzanti si è dimesso per motivi personali.

Il primo impegno di Busto Arsizio (ogni squadra affronta solo le avversarie proveniente dall’altro girone) è in teoria abbordabile: domenica 16 febbraio, dalle 17, le Cocche saranno sul campo di Costa Volpino, compagine bergamasca che ha acciuffato per un pelo l’accesso alla pool e che scatta dall’ultimo posto con 29 punti. Il calendario però è serratissimo, prevede tre gare in otto giorni (in casa con la Omag mercoledì 19, in trasferta a Messina domenica 23) e quindi ogni appuntamento deve essere calibrato al meglio.

La Futura ha ormai l’abitudine a partecipare a questa fase della Serie A2 e proverà anche stavolta a fare corsa d’alta quota. Le Cocche si stanno preparando pressoché al completo, perché anche Barbara Zakoscielna ha recuperato dall’infortunio alla caviglia che l’ha costretta recentemente ai box. L’attenzione è dedicata ai punti di forza di Costa Volpino: la CBL in casa è un osso durissimo per tutte (ha battuto anche San Giovanni) e ha in Valentina Zago la principale bocca da fuoco. La turca Yilmaz e l’americana Lovett sono le due straniere ma coach Cominetti può contare su un gruppo azzurro molto interessante.