Vigili del fuoco di Legnano in trasferta a Saronno per un’auto in fiamme finita contro un platano

Il conducente di una vettura, questa mattina (22 febbraio) ha perso il controllo della sua vettura terminando la sua corsa contro un platano in via Varese a Saronno all’altezza della rotatoria della Dubina. Il pericolo maggiore si è presentato nel momento in cui dal vano del motore sono scaturite le fiamme che hanno invaso l’abitacolo. Sul posto a spegnere il fuoco sono arrivati i Vigili del fuoco di Legnano che hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area ed hanno dato supporto ai soccorritori. Fortunatamente l’automobilista di 54 anni non ha riportato gravi ferite.

Il veicolo è stato letteralmente distrutto dalle fiamme. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Saronno che hanno gestito la viabilità: la strada in quel momento era piuttosto trafficata. Nel contempo una squadra di pulizia ambientale si è occupata della bonifica della sede stradale, ossia, della pulizia del manto dai detriti e dai liquidi fuorusciti dall’auto.

Nel contempo i soccorritori del 118 con i Vigili del fuoco di Saronno e i carabinieri sono intervenuti per un brutto scontro tra auto, accaduto sulla Sp 31 bis, sempre a Saronno. Ad essere soccorse sei persone tra cui un bimbo di 4 anni e una ragazzina di 12 anni.