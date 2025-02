Vigili di Fuoco di Legnano al “Grattacielo” di Busto Arsizio, ma era un falso allarme

Vigili del Fuoco di Legnano in trasferta a Busto Arsizio per un falso allarme al “Grattacielo” di piazza San Michele dove oggi, lunedì 3 febbraio, è scattato l’allarme antincendio. Momenti di paura nell’edificio all’angolo con via Quintino Sella dove per l’appunto è suonata la sirena che ha attivato le procedure di sicurezza con l’evacuazione del palazzo.

In un primo momento si pensava a un principio di incendio all’11esimo piano invece nulla cera. Probabilmente le polveri provenienti da alcuni lavori in corso hanno intasato il rivelatore di fumo facendo scattare l’allarme. Le persone presenti nell’edificio sono scese in strada per precauzione e sono rientrate dopo i controlli del caso svolti dagli uomini del distaccamento legnanese.