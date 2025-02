Walter Veltroni porta “Le emozioni che abbiamo vissuto” al Teatro Giuditta Pasta di Saronno

Mercoledì 5 marzo, il Teatro Giuditta Pasta ospiterà “Le emozioni che abbiamo vissuto“, lo spettacolo di e con Walter Veltroni che è un viaggio attraverso gli anni Sessanta, “quando tutto sembrava possibile”.

Lo spettacolo, scritto e interpretato dall’ex politico, scrittore, giornalista e regista romano, propone un racconto emozionante e coinvolgente che intreccia la storia personale con quella collettiva. Attraverso ricordi e testimonianze, Veltroni guiderà il pubblico attraverso eventi storici di grande rilievo: dal fermento culturale e sociale di un’Italia in trasformazione allo sbarco sulla Luna, dalla figura di Papa Giovanni XXIII alle bombe di Piazza Fontana, dallo scioglimento dei Beatles agli omicidi di Martin Luther King e John F. Kennedy, passando per la guerra in Vietnam e la contestazione giovanile.

Il tutto sarà impreziosito dall’accompagnamento musicale del giovane pianista torinese Gabriele Rossi, che contribuirà a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera della narrazione.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Saronno con il sostegno del Ministero della Cultura e prodotta dal Centro Teatrale Bresciano, è stata fortemente voluta dall’assessore alla Cultura Laura Succi. «Si tratta di un evento di grande valore culturale, capace di stimolare una riflessione importante sulla storia recente, soprattutto per i giovani”, ha detto l’assessore.

Per favorire la partecipazione dei cittadini, l’ingresso allo spettacolo sarà gratuito. È possibile prenotare il proprio posto tramite il sito del Teatro Giuditta Pasta, fino ad esaurimento disponibilità.