Women in Jazz: nella Sala di Varese Vive voci di tuono e canti di libertà

Le voci e le parole delle grandi donne del jazz hanno segnato la storia con la loro musica, trasformandola in uno strumento di lotta per i diritti civili e di denuncia contro le ingiustizie sociali e le oppressioni, non solo nei confronti delle donne.

Domenica 2 marzo, 67 Jazz Club Varese con il sostengo della Fondazione Comunitaria del Varesotto propone un concerto che è un viaggio nelle storie di artiste straordinarie che, pur affrontando vite difficili e controcorrente, hanno avuto il coraggio di far sentire la propria voce, senza paura delle conseguenze.

Attraverso la loro musica e la loro arte, hanno scosso una società spesso cieca e anestetizzata, lasciando un segno indelebile. Da Billie Holiday e Nina Simone, iconiche interpreti del jazz e del blues, fino alla versatile e innovativa Joni Mitchell, il concerto intreccia racconti e melodie di epoche diverse. Le loro canzoni, le loro vite e le loro testimonianze ci parlano di un’inesauribile ricerca di giustizia, affrontando temi che restano di drammatica attualità.

Interpreti:

Maddalena Antona – voce

Roberta Brighi – basso

Eugenia Canale – pianoforte

Patrizio Balzarini – batteria

Attrice e voce narrante: Annalisa Francesetti

Appuntamento alla sala di Varese Vive in via San Francesco 26 a Farese dalle 18