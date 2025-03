A Besnate un questionario per capire le esigenze di anziani e famiglie dell’asilo nido

Besnate “studia” come cambiare l’offerta di servizi, per adattarla a una società che cambia, in cui mutano le esigenze delle diverse fasce d’età.

«I cambiamenti demografici che investono anche le nostre realtà locali e che abbiamo vissuto negli ultimi decenni ci hanno indotto a focalizzare un’azione amministrativa rispondente alle mutate esigenze della popolazione di Besnate», afferma il sindaco Giovanni Corbo. «Abbiamo ritenuto che un’analisi delle richieste dei nostri concittadini attraverso questionari mirati, potesse rappresentare un valido strumento per avere evidenza in maniera puntuale delle loro necessità».

La denatalità delle società occidentali (“inverno demografico”) associato all’ incremento della popolazione over 65 ha condotto l’amministrazione a lavorare su due questionari che riguardassero il servizio asilo nido per renderlo quanto più adeguato alle esigenze delle famiglie e allo stesso tempo analizzare puntualmente la situazione degli over 65, con un’indagine che ne fotografasse non solo le necessità ma anche le aspettative.

Sono stati sviluppati, in collaborazione con le realtà del terzo settore del territorio, due questionari in distribuzione alle famiglie con bambini in età da nido e agli over 65 besnatesi.

«Il numero degli over 65 rappresenta un quarto della nostra popolazione» spiega l’assessore alle politiche sociali Paola De Alberti. «L’iniziativa, per la prima volta a Besnate, farà un’anali di una fascia piuttosto eterogenea della popolazione, restituendo dati che potranno essere utilizzati per proporre iniziative e progetti mirati a soddisfare i desideri dei nostri concittadini, nell’ottica di contrastare la solitudine e promuovere l’invecchiamento attivo. D’altro canto, valorizzare i servizi del nostro asilo nido non può prescindere da un’attenta analisi volta a scoprire le necessità delle nuove famiglie del nostro territorio».

Le domande spaziano dall’abitazione alle abitudini di spostamento (a piedi, in bicicletta, in auto), al tipo di attività fatte durante la settimana (lavoro, accudimento dei nipoti, attività di volontariato, …) alle necessità di assistenza domestica, fino ad arrivare alla domanda finale aperta che recita:” Quali sono i suoi desideri per il futuro?”

Per quanto riguarda il sondaggio per l’asilo nido le domande riguardano la necessità del servizio rispetto alla situazione famigliare, in particolar modo rispetto alle esigenze lavorative della famiglia o alla possibilità di lasciare il bambino presso altri famigliari. Si interrogano le famiglie anche rispetto agli orari in cui il bisogno è maggiore senza dimenticare l’aspetto economico.

La restituzione dei questionari compilati è possibile presso il Comune di Besnate, la struttura dell’asilo nido e per il questionario over 65 anche presso la Mutua Sanitaria e le associazioni Auser e “50 in su”.