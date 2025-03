A Busto Arsizio si insegna ai giovani a gestire le risorse economiche: l’educazione finanziaria entra in classe

L’educazione finanziaria arriva tra i banchi di scuola con l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti necessari per gestire in maniera responsabile e consapevole il proprio patrimonio. Un’iniziativa di grande valore che ha coinvolto le classi terze del Liceo delle Scienze Umane “Olga Fiorini” e dell’Istituto Professionale “Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Ancora una volta, gli istituti diretti da Mauro e Cinzia Ghisellini dimostrano il loro impegno nell’offrire ai giovani una formazione moderna e innovativa, orientata a prepararli alle sfide della vita quotidiana e professionale: «Questa lezione speciale di educazione finanziaria si inserisce all’interno del percorso di educazione civica, riconoscendo il ruolo centrale della gestione economica nella vita di ciascun individuo», spiegano i responsabili dei due istituti.

L’incontro ha visto la partecipazione di specialisti del settore bancario e assicurativo, tra cui i consulenti finanziari Alberto Zone, Elena Piperno e Alessandro Zocchi, con il supporto di Simone Tollini, sotto l’egida di Allianz. Gli esperti hanno illustrato agli studenti concetti fondamentali legati a temi cruciali come il credito al consumo, i fondi pensione e i fondi di investimento, spiegandone funzionamento, potenzialità e rischi.

L’approccio concreto e diretto ha permesso ai ragazzi di comprendere meglio il significato di strumenti finanziari che, pur essendo parte integrante della vita adulta, spesso non vengono approfonditi in ambito scolastico. L’educazione finanziaria, infatti, non è solo utile per la gestione del proprio patrimonio personale e familiare, ma risulta fondamentale anche per chi intende avviare un’attività commerciale o imprenditoriale, aiutandolo a sviluppare progetti sostenibili dal punto di vista economico.

L’iniziativa promossa da ACOF ha riscosso un grande successo tra gli studenti, che hanno partecipato attivament ponendo numerose domande agli esperti e dimostrando un vivo interesse per gli argomenti trattati. Un’occasione preziosa per acquisire una maggiore consapevolezza sulle dinamiche economiche che li circondano e per guardare al futuro con maggiore sicurezza.

L’obiettivo di questa esperienza formativa è stato quello di fornire ai giovani le competenze necessarie per una gestione finanziaria responsabile e consapevole, preparandoli ad affrontare le scelte economiche della vita con maggiore consapevolezza e autonomia.