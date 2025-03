A Busto Arsizio una giornata dedicata all’innovazione: arriva “Agorà: STEAM 2050 – Scuole nel futuro”

Mercoledì 9 aprile, presso le Sale Gemelle del Museo del Tessile di Busto Arsizio, si terrà l’evento “Agorà: STEAM 2050 – Scuole nel futuro”, promosso dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese in sinergia con istituzioni e realtà del territorio. Una giornata interamente dedicata all’innovazione scientifica e tecnologica nel mondo dell’istruzione, rivolta a studenti, docenti e dirigenti scolastici delle scuole secondarie della provincia.

La manifestazione coinvolgerà circa 400 partecipanti tra studenti e personale scolastico e si articolerà in due momenti principali. La conferenza del pomeriggio è aperta a tutte le scuole e a tutto il personale scolastico, anche individualmente. Per prenotare gli speech del mattino scrivere a team@teamdocentiweb.it. Link al sito: https://sites.google.com/view/agora2050stem/home-page

La mattinata sarà dedicata agli “STEAM Speech”, una serie di interventi rivolti agli studenti della scuola secondaria. Manager, ricercatori e professionisti di alto livello provenienti da settori strategici incontreranno gli studenti per dialogare su tematiche d’avanguardia: nanotecnologie, intelligenza artificiale, produzione e gestione dell’energia, sostenibilità ambientale e nuove frontiere della medicina. Sarà un’occasione per seguire lezioni “fuori dall’aula”, tenute da esperti che quotidianamente operano nella ricerca e nell’innovazione.

L’appuntamento è stato organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Varese e ci ha lavorato il team composto da Deborah Lonardi (UST Varese), Katia Cattaneo (UST – Sport e Salute), Luca Belotti (orientamento e percorsi STEM) e i membri del team digitale Salvatore Messina e Marika Milesi.

I protagonisti degli speech della sessione mattutina sono tutti di altissimo livello e provengono da campi completamente differenti:

Prof. Daniele Cassani, ordinario dell’Università dell’Insubria e presidente della Riemann International School of Mathematics

Dott. Gianpiero Morbello, esperto di intelligenza artificiale e Internet of Things

Dott. Andrea Canali, Chief People Officer di Exergy International

Dott.ssa Arianna Beretta, direttrice della Scuola di Restauro di Botticino

Dott.ssa Cristina Demarchi, Quality Control Manager di Lamberti S.p.A

Dott.ssa Maria Rosa Antognazza, ricercatrice dell’Istituto Italiano di Tecnologia

Dott. Matteo Moretti, direttore di laboratori presso l’Ospedale Galeazzi di Milano, l’EOC di Lugano e ricercatore affiliato alla Division of Health Sciences and Technology di Harvard-MIT

Il pomeriggio sarà invece dedicato al confronto sulle buone pratiche educative, con testimonianze e progetti innovativi già attivi nelle scuole del territorio. Ad aprire la sessione sarà Amalia Ercoli Finzi, professoressa onoraria del Politecnico di Milano e consulente scientifica per NASA, ASI ed ESA, figura di riferimento nel panorama scientifico internazionale.

Tra i temi al centro degli interventi pomeridiani: l’orientamento, i percorsi quadriennali, le attività di PCTO, il superamento del gender gap nelle discipline scientifiche, l’educazione alla salute e allo sport, il digitale.

Nel corso della giornata, saranno inoltre accessibili al pubblico diverse installazioni interattive: la mostra virtuale “Diamo i numeri!” a cura della Riemann International School of Mathematics, il serious game “GaLe” per la didattica, un laboratorio dimostrativo della Scuola di Restauro di Botticino, l’iniziativa LiceoForKids, una testimonianza di collaborazione tra scuola e territorio del Liceo Frattini.

«Cerchiamo di portare nelle scuole tematiche nuove e stimolanti», afferma Deborah Lonardi dell’Ufficio Scolastico Provinciale. «L’obiettivo è offrire occasioni formative capaci di ispirare studenti e docenti, rafforzando il legame tra scuola, ricerca e mondo del lavoro».