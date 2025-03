A Cadegliano Viconago una “lettera contro la guerra“: il premio letterario de La Rondine

Il Premio letterario La Rondine ‘’Ti scrivo questa lettera … ‘’ giunto alla sua sesta edizione con il tema: “Lettera contro la guerra’’ si avvia ad inaugurare la sua seconda fase denominata “Volando verso il Premio” una variegata rassegna culturale che spazia dai concerti e laboratori di poesia, musiche da film, spettacoli teatrali e mostre di quadri e sculture in una serie di eventi a calendario da marzo al 22 giugno 2025, quando è prevista la serata di premiazione.

Numerosi gli artisti che collaboreranno alla riuscita di questo ambizioso programma: il duo ‘’Giorgio Perlasca’’ di pianoforte e violino, col Maestro Gottardello e il violinista Bonoldi in un concerto di musiche per la pace all’interno dell’antica chiesa dI S. Antonio Abate di Viconago, l’attrice Mariangela Martino e la sua scuola di teatro per bambini a Marchirolo, le sorelle Guarneri, Clarissa e Elena, nel duo ‘’Flhar Sisters’’ al flauto e arpa in un delizioso concerto Disney, Chiara Gualtieri e Susanna Primavera, entrambe impegnate in grafica nei workshop dedicati a mail arte e illustrazione di fiabe, i Cantieri delle giurie popolari per decidere su un ulteriore premio di gradimento del pubblico e, al termine della cavalcata, la mostra collettiva degli ‘’Artisti del Premio contro la guerra’’ che vedrà esposte opere di Adele Cossi, Eduardo Brocca Toletti, Maria Concetta Favazza, Susanna Primavera e Chiara Gualtieri e con la partecipazione straordinaria della giovane arpista Alice Rossi.

Il duo “2Much’’ di Borghi e De Bortoli allieterà con le sue musiche la serata finale, degna conclusione di uno sforzo notevole per coinvolgere popolazione e territorio nell’avventura di questo premio che ha avuto il coraggio di affrontare e portare all’attenzione dei più giovani un tema quanto mai difficile e impegnativo come quello della guerra, di tragica, pressante attualità. Alla presidente, Aleksandra Damnjanovic, va il merito di aver rinnovato l’interesse per un originale Premio letterario che privilegia con la scrittura a mano l’espressione dei sentimenti più sinceri dei ragazzi e ne gratifica l’abilità di metterli per iscritto, senza l’aiuto di nessun artificio, ma con l’intelligenza del cuore.

Ecco tutto il programma della rassegna:

MARZO

Venerdì 21 – ore 15,30

Biblioteca Civica di Cadegliano Viconago (VA) • Piazza del Municipio

Giornata mondiale della poesia

“Poeticando in corsivo, disegna la Pace”

Laboratorio/torneo in corsivo e-mail art

Conduce: dott.ssa Susanna Primavera, grafologa e artista

Partecipazione gratuita • Ricchi premi

APRILE

Venerdì 11 aprile – ore 15,30

Biblioteca Civica di Cadegliano Viconago (Va) • Piazza del Municipio

“Illustrare una fiaba”

Laboratorio/torneo di illustrazione

Insegnante: Chiara Gualtieri, artista e illustratrice

Partecipazione gratuita • Ricchi premi

Lunedì 28 aprile – ore 18

Teatro Fernando Torreggiani, via Dante 17 • Marchirolo (Va)

“Flhar Sisters” • Concerto Disney

musica delle più belle canzoni del mondo Disney

con video proiezioni degli spezzoni dei cartoni animati.

Clarissa Guarneri – flauto traverso e voce

Elena Guarneri – arpa classica e voce

Nell’intervallo: saggio del corso Teatro bambini

condotto da Mariangela Martino

Segue un piccolo rinfresco • Ingresso libero

MAGGIO

Sabato 3 – ore 21 (ore 20,30 – S. Rosario)

Chiesa di S. Antonio Abate • Cadegliano Viconago (Va)

“La musica per la Pace”

concerto del duo “Giorgio Perlasca”

Federico Bonoldi – violino; Andrea Gottardello – organo e pianoforte

Colonne sonore e brani classici di musica da film.

Introduce: don Emanuele Borroni • Ingresso libero

13 •14 • 15 maggio – ore 10

Cantieri delle Giurie popolari Premio Letterario La Rondine

I.C. Tina Rabbi Vaccarossi – Cunardo (Va) – “Rondinotti”

Liceo Scientifico Vittorio Sereni – Luino (Va) – “Rondinelle”

Istituto Cav. Francesco Menotti, Cadegliano Viconago (Va) – “Rondini”

Sabato 31 maggio – ore 16,30

Atelier d’arte Eleda, via F. Cavallotti 18 • Luino (VA)

Inaugurazione mostra artistica collettiva:

“Gli artisti del Premio contro la guerra”

di Eduardo Brocca Toletti, Adele Cossi, Maria Concetta Favazza,

Susanna Primavera e Chiara Gualtieri

Con la partecipazione straordinaria della giovane arpista Alice Rossi

Segue un piccolo rinfresco • Ingresso libero

La mostra rimane aperta fino a giovedì 19 giugno

GIUGNO

Domenica 22 giugno – ore 16,30

Sala Polivalente in via Colombo • Lavena Ponte Tresa (VA)

Serata di Premiazione • Presenta Silvia Bocchiddi

Con duo “2much" di Simone Borghi e Tommaso De Bortoli

Lettura testi a cura di Susanna Primavera

Video proiezioni Milena Nasi Benetti• Luci e audio Alberto De Patre

Sala Polivalente: mostra collettiva “Gli artisti del Premio contro la guerra”

di Eduardo Brocca Toletti, Adele Cossi, Maria Concetta Favazza,

Susanna Primavera e Chiara Gualtieri

Buffet offerto da Bennet S.p.a. • Ingresso libero

Rassegna culturale “Volando verso il Premio” del Premio letterario La Rondine: Ti scrivo questa lettera- VI Edizione:

“Lettera contro la Guerra” si realizza in collaborazione con: Comune di Cadegliano Viconago, Comune di Marchirolo, Comune di Lavena Ponte Tresa, Biblioteca Civica Virgilio di Cadegliano Viconago, Atelier Eleda di Luino, Flhar Sisters, Duo “2Much”, Duo “Giorgio Perlasca”, Istituto Cav. F. Menotti di Cadegliano Viconago, Parrocchia di Arbizzo Avigno Cadegliano Viconago, Liceo Scientifico Vittorio Sereni di Luino, I.C. Vaccarossi di Cunardo e Artisti: Adele Cossi, Eduardo Brocca Toletti, Susanna Primavera, Chiara Gualtieri, Maria Concetta Favazza e Mariangela Martino