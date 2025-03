A Caronno Varesino una serata tra sport, storia e cultura con tre grandi voci del giornalismo sportivo

Una serata all’insegna dello sport, della passione e della narrazione. Lunedì 14 aprile alle ore 20.30, presso la palestra comunale di via Armando Diaz a Caronno Varesino, si terrà la conferenza “Sport tra storia e cultura”, promossa dal Comune di Caronno Varesino. Un appuntamento che si preannuncia coinvolgente, pensato per tutti gli appassionati di sport ma anche per chi è interessato al suo valore culturale e sociale.

Protagonisti dell’incontro saranno tre volti noti del giornalismo sportivo italiano: Flavio Tranquillo, storica voce della pallacanestro per Sky Sport; Nicola Roggero, telecronista e commentatore di atletica su Fox Sports e Sky; e Francesco Pierantozzi, esperto di rugby e volto di riferimento per gli appassionati della palla ovale.

A moderare la serata sarà il giornalista sportivo Michele Marocco, direttore di VareseSport, che guiderà il pubblico in un viaggio tra le discipline sportive più amate, le loro origini, le curiosità meno note e le storie che hanno segnato intere generazioni.

L’incontro sarà l’occasione per riflettere sullo sport non solo come competizione, ma come linguaggio universale capace di unire culture, trasmettere valori e costruire identità. Il titolo scelto per la serata – “Sport tra storia e cultura” – racchiude infatti l’intento di andare oltre il risultato del campo per restituire allo sport tutta la sua profondità umana e sociale.