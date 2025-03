A Castellanza si parla di Cyber Sicurezza: “Come difendersi dai social network”

SiAmo Castellanza organizza il suo terzo convegno della stagione, in programma per il 13 marzo 2025 alle ore 21:00, presso la Sala Convegni della Biblioteca Civica di Castellanza. Dopo gli incontri su sanità ed energia, questa volta il tema centrale sarà la cyber sicurezza e i rischi connessi all’uso dei social network.

Nella società di oggi, siamo quotidianamente esposti a un flusso ininterrotto di informazioni provenienti dalla rete, spesso veicolate attraverso i social. Questo fenomeno riguarda in particolare i giovani, per i quali la reputazione online assume un’importanza sempre maggiore rispetto a quella reale. Con l’evoluzione dell’intelligenza artificiale, i rischi legati a contenuti falsi, truffe e manipolazione si amplificano, rendendo necessario un approfondimento su come proteggersi.

L’evento vedrà la partecipazione di esperti della Polizia Postale e di professionisti del settore sanitario, che porteranno la loro testimonianza e offriranno strumenti concreti per affrontare le problematiche legate alla sicurezza digitale:

Massimo Petullo, Sovrintendente della Polizia di Stato

Cristoforo Patrizi, Assistente Capo della Polizia di Stato, esperto in sicurezza informatica

Dott. Luca Micheletti, Medico Psichiatra dell’Unità operativa di Psichiatria della ASST Ovest Milanese

Dott.ssa Alessandra Massironi, Neuropsicologa e psicoterapeuta presso l’Università LIUC

Questi specialisti analizzeranno sia gli aspetti legali e tecnici della sicurezza informatica sia le conseguenze psicologiche di un utilizzo scorretto dei social media, in particolare tra i più giovani.

A moderare la serata sarà Paolo Pagani, Presidente di SiAmo Castellanza.

L’evento è aperto a tutti i cittadini interessati a comprendere meglio i rischi e le strategie di difesa nel mondo digitale.

Non perdere questa occasione per approfondire un tema sempre più attuale!

Dove: Sala Convegni Biblioteca Civica di Castellanza

Quando: Giovedì 13 marzo 2025, ore 21:00