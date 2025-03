A Luino “Donne in cerchio”: voci e storie al femminile per la Giornata della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna. Il Centro Antiviolenza Donna Sicura, organizza un evento dal titolo “Donne in cerchio: interviste a più voci” . L’appuntamento è previsto per domenica 9 marzo 2025 alle ore 17.00, a Palazzo Verbania di Luino.

Tre figure femminili condivideranno le proprie esperienze professionali e personali, raccontando il loro percorso e le sfide affrontate durante il cammino.

Interverranno: la Dott.ssa Geltrude Corsaro, Viceprefetto di Varese, la Prof.ssa Paola Biavaschi, Docente presso l’Università dell’Insubria e la Dott.ssa Donatella Albertoli, Fitness Manager . A moderare l’incontro sarà Ilaria Notari, giornalista di VareseNews.

Seguiranno: un intrattenimento musicale con Giulia Besani, una danza rigenerativa con Antonella Marigo e un piccolo rinfresco. L’evento si propone di offrire ispirazione e punti di riflessione su come le donne possano affermarsi nei rispettivi ambiti, superando ostacoli e stereotipi di genere.

L’ingresso è libero e aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a un momento di dialogo e confronto su temi di grande attualità.

Elena Brocchieri, assessore del Comune di Luino alle Politiche sociali, giovanili e della famiglia: “Siamo orgogliosi di ospitare a Luino un evento così significativo in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L’incontro rappresenta un’opportunità per ascoltare storie di determinazione al femminile. L’attività di Donna Sicura è di grande importanza e le sue funzioni sono fondamentali. L’impegno delle volontarie nel contrastare la volenza di genere, nel sostenere le donne in situazioni di difficoltà e nel creare occasioni di confronto è di grande valore per tutto il nostro territorio”.

Antonella Sonnessa, vicesindaca di Luino, assessora all’Istruzione: “Come Amministrazione, riconosciamo l’importanza di queste iniziative e continueremo a sostenere i progetti che mirano a costruire una società più equa e inclusiva. L’evento del 9 marzo 2025 è un esempio di come si possano valorizzare le storie al femminile, offrendo ispirazione e stimolo al cambiamento. Donna Sicura svolge un prezioso lavoro; auspichiamo una sempre maggiore collaborazione per il bene dei cittadini. Queste testimonianze ci ricordano quanto sia fondamentale continuare a promuovere l’uguaglianza di genere