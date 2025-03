A Malnate il punto con gli esperti sul ruolo della genetica nella prevenzione e la cura

Lo scorso martedì nella Casa Albergo “La Residenza” di Malnate, si è svolto un incontro sul tema “Prevenzione e cure personalizzate: il ruolo della genetica”. L’evento ha visto la partecipazione di esperti di competenza e sensibilità.

L’incontro, organizzato dalla Consulta Sanità del Comune di Malnate, ha evidenziato l’attività della SSD Breast Unit, attiva presso l’ASST Sette Laghi di Varese dal luglio 2017 e operante come Centro Multidisciplinare di Senologia da circa 20 anni. Questo servizio offre alle donne con neoplasia mammaria un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale (PDTA completo) e riabilitativo, garantendo un approccio strutturato e multidisciplinare. Tra i relatori, hanno dato il loro contributo: Adele Patrini (Presidente Associazione C.A.O.S. odv – Presidente Fondazione della Sostenibilità Sociale – ONE HEALTH ETS ), Francesca Rovera della SSD Breast Unit, Maria Grazia Tibiletti (SSD Breast Unit), Ileana Carnevali (SSD Breast Unit), Rosanna Righi (SSD di Genetica).

Carlo Grizzetti ha portato i saluti della Fondazione di Comunità di Malnate; presente tra il pubblico anche il consigliere regionale Samuele Astuti.

L’evento ha visto la partecipazione della Sindaca di Malnate Nadia Cannito, dell’Assessora ai Servizi Sociali Carola Botta, e di Luca Croci, Presidente della Consulta Sanità del Comune di Malnate e rappresentante del progetto “La città delle donne”.

La direttrice della Residenza, Antonella De Micheli, ha sottolineato l’importanza dell’incontro dichiarando: “Siamo stati molto felici di ospitare questo evento, che dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale tessere relazioni per costruire una rete di supporto utile a contrastare le difficoltà. Insieme si vince.”

Anche il Presidente della Consulta Sanità, Luca Croci, ha espresso la sua soddisfazione per il coinvolgimento di importanti professionisti del territorio, rafforzando l’impegno della comunità locale nella promozione della salute e della prevenzione.

La Sindaca Nadia Cannito ha ribadito il valore di momenti di confronto come questo, fondamentali per sensibilizzare la cittadinanza su tematiche sanitarie di grande rilevanza e per promuovere un accesso sempre più efficace alle cure personalizzate.

Un incontro di grande spessore che conferma la volontà della comunità di Malnate di investire nella salute e nel benessere di tutti i cittadini.

Conclude Adele Patrini:

“L’alta incidenza di tumore al seno a livello nazionale (60.000 nuovi casi all’anno) spinge la comunità scientifica e la società civile ad attivare strategie di sensibilizzazione alla prevenzione che, è ampiamente dimostrato, rappresenti il punto di forza per raggiungere il 95% di cura oncologicamente radicale delle donne che si ammalano.

Ritengo sia fondamentale operare collegialmente per promuovere la cultura della prevenzione nei territori, attraverso l’organizzazione di incontri interattivi, finalizzati a rendere sempre più partecipi i cittadini delle scelte che li riguardano.

Ricerca, scambio di saperi, considerazione della persona, formazione e solidarietà, sono i principi ispiratori di una scienza che ci vede tutti in cammino in questa battaglia di civiltà che è la lotta al cancro”