A Materia con le Sorelle Borromee: emozioni, femminile plurale

Un racconto leggero, ironico, scanzonato che ha fatto ridere, sorridere, cantare tutta la platea. Una leggerezza su temi forti e delicati come l’amore, le relazioni tra i sessi, i pregiudizi, i cambiamenti sociali per arrivare anche a sfiorare i drammi generati dalle guerre. Le Sorelle Borromee hanno coinvolto un pubblico molto caloroso nel loro spettacolo “Donne come noi: una, nessuna e centomila”, un evento speciale dedicato alla Festa della Donna.

Sul palco un gruppo di tredici amiche che da dieci anni si esprimono attraverso il canto e la lettura, accompagnate dai musicisti Sergio e Gianni e voci amiche. Lo spettacolo, il cui titolo parafrasa Pirandello e richiama la celebre canzone di Fiorella Mannoia, è un viaggio tra le molteplici sfaccettature dell’universo femminile. Quante immagini di donna possono esistere? Quasi mai una sola, più spesso centomila. O forse, centomila in una sola donna. Uno spettacolo che alterna poesia, musica e momenti di intensa riflessione, con un pensiero rivolto a tutte quelle donne che troppo spesso vengono ridotte a “nessuna”, invisibili o dimenticate.

Applausi lunghissimi a scena aperta anche per due performance di Matteo quando ha intonato Spunta la luna dal monte e Ninna nanna del contrabbandiere portando la profondità dei messaggi di Pierangelo Bertoli cantato dai Tazenda e di Davide Van de Sfroos.

Al termine dello spettacolo una continua richiesta di bis per le Sorelle Borromee con la sala che cantava insieme a loro. Un omaggio alla festa della donna e al tempo stesso un regalo per i due mesi dal trasferimento di VareseNews a Materia.