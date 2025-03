A Materia il docufilm di un viaggio in bicicletta tra i paesaggi selvaggi della Patagonia

Un viaggio in bicicletta tra Cile e Argentina, lungo sterrati infiniti e scenari spettacolari, raccontato attraverso immagini e testimonianze dirette. Mercoledì 2 aprile alle 21, a Materia Spazio Libero VareseNews, Fernando Galasso ed Enrico Salviati presenteranno il docufilm del loro secondo viaggio in bicicletta in Patagonia cilena e argentina.

Un percorso che li ha visti attraversare prima la Ruta 7, con oltre 700 km di sterrato in Cile, per poi proseguire in Argentina lungo la Ruta 40 e rientrare in territorio cileno fino al Parco del Paine. Un’esperienza intensa, fatta di paesaggi unici, fatica e libertà, che prende vita nel film realizzato dai due protagonisti.

PRENOTA IL TUO POSTO QUI