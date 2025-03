A San Siro la domenica dei cresimandi con l’Arcivescovo Delpini

Oltre cinquantamila persone hanno partecipato nel pomeriggio di domenica all’incontro dei Cresimandi e delle loro famiglie con l’arcivescovo Mario Delpini allo stadio Meazza di San Siro a Milano.

Presenti anche i cresimandi della provincia di Varese contraddistinti dalle pettorine fucsia. La giornata intitolata “l’arcobaleno dello spirito” è iniziata alle 16 con il saluto dell’arcivescovo “saremo un arcobaleno”, accolto da un’ovazione, e l’inno allo Spirito Santo.

La cerimonia è proseguita seguendo i colori dell’arcobaleno: il blu “fedeli come Abramo”, il rosso “ amati come Maria”, il giallo “ voluti bene come Matteo”, il verde “ costruttori di pace , pellegrini di speranza”. La cerimonia è terminata con il “mandato” ai cresimandi e la benedizione dell’Arcivescovo Delpini, suggellati dal canto finale “Tutto cambia perché ci sei tu”.