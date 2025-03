A Saronno “L’Italia c’è” corre da sola: l’annuncio di Gianfranco Librandi

“L’Italia c’è”, il partito nazionale recentemente affiliato a Forza Italia, parteciperà alle prossime elezioni comunali di Saronno del 25 maggio con una propria lista e un candidato o candidata alla carica di sindaco.

Ad annunciarlo nella serata di lunedì 17 marzo Gianfranco Librandi, fondatore del movimento politico già presente nel Consiglio comunale uscente, unito sotto la denominazione del gruppo consiliare con la lista civica di centro “Con Saronno”, guidata dal capogruppo Pierluigi Gilli.

«Nonostante le migliori intenzioni non è stato possibile trovare un equilibrio con Forza Italia saronnese, che potesse portare alla formazione di una squadra vincente in vista delle elezioni imminenti, sulla base della condivisione di valori e obiettivi – spiega Librandi – Di fronte a queste divergenze, si è ritenuto opportuno rispettare le differenze di soluzioni e di persone, affinché ogni forza politica possa esprimersi direttamente di fronte agli elettori, senza essere condizionata da fragili compromessi».

«La lista “L’Italia c’è – Al centro” sarà composta, a partire dal o dalla candidato sindaco, da cittadini esperti e competenti in amministrazione e gestione di un ente complesso come il Comune, affiancati da rappresentanti dei quartieri, delle realtà associative, sportive, culturali, economiche e commerciali della variegata comunità saronnese – spiega il direttivo del circolo saronnese – La squadra comprenderà persone di ogni età, per garantire un’azione di governo efficace ed efficiente. Il programma sarà incentrato sulla modernizzazione della città, sfruttando gli strumenti più innovativi offerti dalla scienza e dalla tecnologia, nel rispetto dell’ambiente, del territorio e dell’identità locale. Il tutto nel solco della moderazione tipica di un partito di centro, candidato all’adesione al Partito Popolare Europeo».