A Varese come a Busto, l’estrema destra chiama alla piazza e si annuncia il contro-presidio antifascista

Si preannuncia una possibile piazza calda a Varese dopo il lancio di un presidio da parte dall’area dell’estrema destra in piazza Repubblica e di un contro-presidio annunciato dei movimenti anti fascisti previsto nell’ultimo weekend di marzo.

Il primo è denominato “Difendi la tua città”, e si tratta di un presidio delle forze di estrema destra previsto sabato 29 marzo in piazza Repubblica a Varese. Lo slogan scelto per l’occasione, e diffuso attraverso un volantino, è “La città soffoca: strappala al degrado e all’invasione”.

Si tratta di un’iniziativa che ricalca quella fatta a Busto Arsizio a gennaio, promossa da Checco Lattuada, figura storica della destra locale, che era stata motivata dalla volontà di “difendere la città” dal disagio provocato da giovani, molti dei quali figli di immigrati nati in Italia. Lo stesso Lattuada è tra i promotori dell’appuntamento varesino di fine marzo.

Come prevedibile, l’annuncio del presidio di estrema destra a Varese ha suscitato una pronta reazione da parte dei movimento antifascisti. Secondo una chiamata alla piazza, che attualmente sta girando tra i movimenti, è stato dunque immediatamente indetto un contro-presidio che si vorrebbe nello stesso giorno e nello stesso luogo, sabato 29 marzo in piazza Repubblica, con lo slogan “Varese è antifascista e scende in piazza, unita”.

Il precedente di Busto Arsizio

Si ripropone dunque a Varese una dinamica simile a quella osservata a Busto Arsizio, dove al presidio indetto dall’estrema destra, che aveva visto l’adesione di singoli appartenenti a sigle come Comunità Giovanile, Ultras della Pro Patria, Casapound e Dora, aveva fatto eco un contro-presidio antifascista in piazza Santa Maria. In quell’occasione, il Comitato Antifascista di Busto Arsizio aveva lanciato un appello alla mobilitazione contro l'”odio creato dalle logiche fasciste e autoritarie”.