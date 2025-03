A Varese la presentazione de La via del lupo di Fausto Vitaliano

Un incontro con la letteratura che intreccia thriller psicologico e romanzo di formazione: mercoledì 12 marzo alle 17.45, presso la Biblioteca Bruna Brambilla, Fausto Vitaliano presenterà il suo nuovo libro La via del lupo, dialogando con la professoressa Linda Terziroli.

Il romanzo esplora il legame tra passato e presente attraverso la storia di Americo, un uomo che, dopo aver lasciato la sua terra natale in Calabria, si ritrova a fare i conti con vecchi traumi e misteri irrisolti. Tra le pagine si dipana un’indagine interiore, in cui l’amicizia, il lutto e il desiderio di riscatto si mescolano con il fascino oscuro della memoria.

“Forse per ciascuno di noi viene il momento in cui la luce può essere raggiunta solo percorrendo un sentiero nascosto nel cuore dell’infanzia, la nostra personale ‘via del lupo’”, suggerisce l’autore nel libro.

Fausto Vitaliano, nato a Olivadi (Calabria) nel 1962, ha una carriera poliedrica che spazia dal giornalismo musicale alla sceneggiatura per fumetti e cartoni animati. Ha scritto per case editrici come Feltrinelli, Mondadori e Rizzoli e ha pubblicato romanzi noir e gialli, tra cui la serie dedicata all’investigatore Gori Misticò, tradotta in spagnolo e catalano.

L’incontro con l’autore, che si terrà presso l’Istituto Anna Frank in via Carnia 155 a Varese, rappresenta un’occasione per scoprire una narrazione intensa e avvincente, in cui il noir si fonde con un viaggio esistenziale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca via e-mail all’indirizzo biblioannafrank@gmail.com.