A Villa Augusta di Varese un sabato di controlli gratuiti e approfonditi per la salute del cuore

A Villa Augusta di Varese, sede dell’assessorato ai Servizi Sociali e a quelli educativi di via San Giusto 6 a Giubiano, sabato 15 marzo si controllerà la salute del cuore.

La società scientifica SInCa ( società Insubrica Cardiologica) mette a disposizione una decina di specialisti e specializzandi per effettuare indagini approfondite della salute cardiaca dei cittadini.

Dalle 9 fino alle 16 ( ma alle 15 si chiuderanno le accettazioni) in diversi box della villa verranno effettuati valutazioni differenti: dal controllo della pressione arteriosa, al prelievo ematico per verificare i livelli di colesterolo LDL, fino alla massa corporea e, per finire, un elettrocardiogramma per evidenziare fibrillazioni atriali.

Il cittadino entrerà, dunque, in un “percorso” accedendo ai diversi controlli che porteranno a una valutazione medica con consigli per gestire, con il proprio medico curante, le eventuali anomalie rilevate.

A volere la giornata “Oggi pensiamo al tuo cuore” è stato direttamente il fondatore della società scientifica Giuseppe Calveri che, ogni anno, coinvolge la cittadinanza nelle giornate del cuore ( quest’anno si svolgerà a maggio). La società riunisce i primari ed ex primari di cardiologia delle province di Varese, Como, VCO, Novara, Lecco e Canton Ticino.

« Quando io ho iniziato 40 anni fa – racconta il cardiologo Ivan Caico – vedevamo pazienti le cui condizioni erano ormai compromesse. Poi abbiamo capito che molto si poteva fare con la prevenzione e i corretti stili di vita, con controlli specifici e cadenzati nel tempo, con un’alimentazione sana e, soprattutto, molto movimento».

Sabato l’appuntamento è all’interno del parco di Villa Augusta: « Questa non è solo la sede di uffici comunali ma anche un punto aperto per la collettività – ha spiegato l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari – per questo abbiamo colto con favore la richiesta della società cardiologica di fare una giornata dedicata alla prevenzione».

L’obiettivo di questi controlli è di intercettare con diagnosi precoce quei campanelli d’allarme altrimenti silenti: « La pressione alta o i valori anomali del colesterolo “cattivo” – ha ricordato il dottor Umberto Parravicini – non sono evidenti ma vanno cercati con esami specifici. Nell’arco della giornata contiamo di visitare fino a 200 cittadini perchè è un’iniziativa gratuita e ad accesso libero. Per garantire la priorità distribuiremo dei bigliettini così pensiamo che l’iniziativa si svolgerà in modo ordinato e vantaggioso per tutti».

Nell’arc della giornata ci saranno tre relazioni specifiche si fattori di rischio cardiovascolari, alle ore 10, alle 12 e alle 14.