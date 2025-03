A Villa Ponti a Varese il Congresso Svizzera Italia per fare il punto su accertamenti fiscali, doppia imposizione, novità per frontalieri

Accertamenti fiscali, doppia imposizione, novità per frontalieri, regimi fiscali agevolati e tassa sulla salute. Questi solo alcuni degli argomenti della nona edizione del Congresso Svizzera-Italia in programma il 27 marzo nella prestigiosa cornice del Centro Congressi Ville Ponti di Varese (dalle 16 alle 21).

L’evento, a ingresso gratuito previa registrazione su Eventbrite (congressosvizzeraitalia.eventbrite.com), si conferma un momento chiave di aggiornamento e confronto per imprenditori, professionisti e lavoratori transfrontalieri. A promuoverlo, come sempre, Varese Professionisti in collaborazione con Studio Giallo & Co. e Gruppo Interfda.

Ospitato in Villa Andrea Ponti, il congresso offrirà come sempre un’analisi approfondita delle ultime novità normative, fiscali e previdenziali che riguardano le relazioni tra Italia e Svizzera. L’appuntamento, che si distingue per il livello degli interventi e la competenza dei relatori, darà cosG la possibilità di ascoltare esperti del settore fscale, esponenti della Guardia di Finanza, fduciari e rappresentanti istituzionali, moderati dal giornalista Matteo Inzaghi.

Tra gli argomenti principali di questa edizione: le criticità legate agli accertamenti fiscali sulle SAGL, grazie all’intervento del fiduciario Libero Galli che fornirà indicazioni utili per evitare verifiche indesiderate. Il commercialista Salvatore Giallo farà invece il punto sulle nuove disposizioni in materia di dividendi esteri e doppia imposizione, mentre sarà il Capitano Gaetano Caliendo della Guardia di Finanza a illustrare i controlli fscali su SAGL e gli aggiornamenti sulla normativa valutaria.

Sarà poi compito del commercialista Andrea Puzone analizzare i regimi fiscali agevolati, con particolare attenzione alle retribuzioni convenzionali e al regime degli impatriati. Il nuovo regime Flat Tax per i frontalieri sarà invece oggetto dell’intervento dell’architetto Massimo Mastromarino, Presidente dell’Associazione Comuni di Frontiera. Infne, il dottor Mauro Pellicciari del sindacato OCST fornirà gli ultimi aggiornamenti sulla tassa sulla salute e sul suo impatto per i lavoratori transfrontalieri.

Un’occasione di networking e approfondimento

Oltre ai momenti di approfondimento tecnico e normativo, il Congresso Svizzera-Italia rappresenta una preziosa occasione per il networking. Professionisti e imprenditori avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con esperti del settore e colleghi, approfondendo tematiche di grande impatto sulle loro attività.

Al termine dei lavori, come consueto i partecipanti saranno invitati a un aperitivo a bufet, un’occasione informale per continuare il confronto e stringere nuove collaborazioni.

Il programma della nona edizione del Congresso Svizzera-Italia

16:00 – 16:30 Registrazioni presso Villa Andrea

16:30 – 17:00 Saluti e apertura lavori

17:00 – 17:20 SAGL e gli accertamenti fscali, Dott. Libero Galli (Fiduciario)

17:20 – 17:40 Le ultime novità: Dividendi esteri e la doppia imposizione, Dott. Salvatore Giallo (Commercialista)

17:40 – 18:10 Controlli fscali su SAGL e aggiornamenti su normativa valutaria, Cap. Gaetano Caliendo (Guardia di Finanza)

18:10 – 18:40 Il regime delle retribuzioni convenzionali e il regime degli impatriati, Dott. Andrea Puzone (Commercialista)

18:40 – 19:00 Nuovo regime Flat tax per i frontalieri residenti nei nuovi comuni, Arch. Massimo Mastromarino (Presidente Associazione Comuni di Frontiera)

19:00 – 19:30 Tassa sulla salute: aggiornamenti, Dott. Mauro Pellicciari (sindacato OCST)

19:30 – 21:00 Chiusura lavori aperitivo a buffet

Modalità di partecipazione

La partecipazione al congresso è gratuita, previa registrazione online tramite la piattaforma Eventbrite: https:congressosvizzeraitalia.eventbrite.com

Per ulteriori informazioni: dottor Salvatore Giallo: salvatore.giallo@studiogiallo.eu