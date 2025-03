A4 Milano-Brescia: chiuso temporaneamente il tratto tra Bergamo e Seriate per incidente

Un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 marzo, intorno alle 16 e 15, ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto autostradale della A4 Milano-Brescia compreso tra Bergamo e Seriate in direzione Brescia. Il sinistro si è verificato all’altezza del km 175, causando forti disagi alla circolazione. (foto di repertorio)

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Al momento il traffico è completamente bloccato nel tratto interessato, con una coda di

Per gli automobilisti provenienti da Milano e diretti a Venezia, è prevista l’uscita obbligatoria a Bergamo. Si consiglia di rientrare in A4 all’altezza di Brescia Ovest per evitare ulteriori rallentamenti.