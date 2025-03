Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie: iscrizioni aperte per i percorsi dell’Università dell’Insubria a Varese e Como

L’Università degli Studi dell’Insubria ha pubblicato il bando di ammissione ai percorsi di formazione e abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2024-25.

I percorsi formativi, strutturati in crediti formativi universitari (cfu), si articolano in tre tipologie: il percorso abilitante da 60 cfu è destinato ai laureati che intendono ottenere l’abilitazione completa all’insegnamento; il percorso abilitante da 30 cfu è riservato ai docenti con almeno tre anni di servizio nelle scuole statali o paritarie; il percorso di completamento da 36 cfu è dedicato ai vincitori di concorso che devono integrare la loro formazione.

Le iscrizioni sono aperte ai candidati in possesso di titoli di studio idonei per l’accesso alle classi di concorso previste. Gli interessati possono verificare la coerenza del proprio titolo di studio consultando il sito del Ministero dell’Istruzione . Il bando prevede una selezione basata su titoli accademici e professionali , con particolare attenzione all’ esperienza pregressa di insegnamento . Le graduatorie finali verranno pubblicate all’Albo di Ateneo entro il 9 aprile ei candidati in posizione utile potranno procedere con l’immatricolazione tramite il servizio Segreterie Web online .

L’iscrizione ai percorsi prevede il pagamento di tasse e contributi suddivisi in rate dovute, con importi variabili a seconda del tipo di percorso scelto. Le attività didattiche inizieranno ad aprile e si svolgeranno in modalità mista, con una percentuale minima di presenza richiesta pari al 70%, nelle sedi universitarie di Varese e di Como.

Per il percorso di abilitazione all’Università dell’Insubria sono previsti: 200 posti per Italiano storia e geografia (A022), 50 per Geografia (A021), 50 per Lingue e culture straniere – Inglese (AB24), 20 per Fisica (A020), 20 per Matematica e fisica (A027), 20 per Matematica (A026), 60 per Scienze economico-aziendali (A045), 50 per Scienze giuridico-economiche (A046), 30 per Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (A025), 100 per Discipline letterarie (A012) e 50 per Scienze motorie (A048).

I posti indicati nel bando per ciascuna classe di concorso potranno però subire variazioni a seguito del provvedimento ministeriale ; ogni modifica sarà tempestivamente pubblicata sulla pagina dedicata del sito di Ateneo.

Le domande di ammissione devono essere presentate entro le ore 12 del 25 marzo .

Maggiori dettagli sono disponibili nel bando pubblicato sul sito dell’Università dell’Insubria