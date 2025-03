“Ad Arcisate tutto sotto controllo”, il commissario Salvatore Ciarcià fa il punto a due mesi dall’insediamento

Il dottor Salvatore Ciarcià, commissario straordinario del Comune di Arcisate dopo lo scioglimento del Consiglio comunale, ha incontrato questa mattina la stampa per fare il punto sulla situazione amministrativa a poco meno di due mesi dal suo insediamento.

Laureato in Giurisprudenza, siciliano appassionato di storia ed arte, è al suo quinto incarico da Commissario straordinario, esperienze tra cui annovera anche la “supplenza” degli organi istituzionali in due comuni siciliano commissariati per infiltrazioni mafiose. Viceprefetto di Varese dal 2021, nel 2022 è stato commissario prefettizio ad Angera.

Le prime domande hanno riguardato il giorno del voto per eleggere la nuova amministrazione cittadina, che ancora non è fissato ma che dovrebbe essere nel fine settimana del 18 o 25 maggio: «Al ministero si sta valutando se accorparlo al voto sui 5 referendum – ha spiegato il commissario – In quel caso si voterà probabilmente su due giorni, favorendo così l’affluenza».

Per quanto riguarda la situazione del Comune di Arcisate il dottor Ciarcià si dice soddisfatto: «Ho trovato un Comune complessivamente in buone condizioni – ha detto durante l’incontro – Ci sono alcune criticità ma che sono un problema generalizzato di molti comuni, cioè il turnover dei dipendenti comunali, in particolare dell’Ufficio tecnico, per la sostituzione del personale che va in pensione. Abbiamo provveduto ad indire un concorso e a breve dovrebbe essercene un altro».

Il primo atto del commissario Ciarcià è stato però il perfezionamento della convenzione per il segretario comunale con i Comuni di Viggiù, Gemonio e Maccagno con Pino e Veddasca, Gemonio: «Un atto urgente, perché quella del segretario è una figura apicale nell’organizzazione del Comune, e dunque abbiamo accelerato arrivando alla firma della convenzione». Il nuovo segretario comunale è il dottor Ottavio Verde, che presterà servizio per il 50% ad Arcisate (comune capofila della convenzione) per un totale di 18 ore settimanali, per il 28% a Viggiù (10 ore) e per l’11% nei comuni di Gemonio e Maccagno (4 ore settimanali).

Subito dopo il dottor Ciarcià ha messo mano al bilancio di previsione, che l’Amministrazione uscente aveva solo abbozzato, che è stato completato ed approvato nei tempi previsti dalla normativa.

Al di là dell’azione amministrativa il commissario dice di non aver trovato particolari problematiche in paese, ma di avere particolarmente attenzionato la situazione della frana sul Monte Rho, dopo i crolli dello scorso 28 ottobre: «Ho chiesto agli uffici competenti le informazioni sulla situazione e gli interventi in corso e devo dire che tutto sta procedendo, sia per quanto riguarda il monitoraggio sia per gli interventi di messa in sicurezza necessari. Ho chiesto a tutti di continuare a tenere alta l’attenzione».