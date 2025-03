Addio a don Angelo Brizzolari, fu rettore del seminario di Saronno

Lutto nel mondo della Chiesa Ambrosiana: è morto all’età di 78 anni monsignor Angelo Brizzolari che nel corso della sua carriera ecclesiastica aveva ricoperto una serie di incarichi rilevanti in seno alla Diocesi di Milano.

Originario di Civate, in provincia di Lecco, dove era nato il 22 giugno 1946, monsignor Brizzolari era stato attivo anche in provincia di Varese: nel periodo tra il 1973 e il 1979 era stato vicerettore del Seminario di Venegono e in seguito, tra il 1980 e il 1989, era stato rettore del Seminario di Saronno.

Ordinato sacerdote nel 1972 è stato a lungo (1989 – 2005) responsabile del Servizio per la Pastorale scolastica e Vicario episcopale per i Collegi arcivescovili e le Scuole cattoliche. È stato anche responsabile presso la Cei per la Pastorale Scolastica e delegato E I.R.C. Conferenza Episcopale Lombarda.

Negli ultimi vent’anni era stato prima Vicario Episcopale a Rho e infine rettore della Chiesa Santuario della Beata Vergine della Vittoria di Lecco. I funerali sono previsti mercoledì 12 marzo nella basilica di San Niccolò a Lecco, celebrati da monsignor Franco Agnesi.