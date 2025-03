Addio al fotoreporter Walter Todaro, le sue foto hanno raccontato Alto Milanese e Varesotto

Lutto nel mondo del giornalismo dell’Alto Milanese e del Varesotto per la scomparsa di Walter Todaro, storico fotografo de La Prealpina e Il Giorno venuto a mancare giovedì 13 marzo a soli 61 anni.

Fotografo iscritto all’albo pubblicisti dell’Ordine giornalisti di Milano, ha iniziato l’attività all’inizio degli anni Duemila come collaboratore del Corriere della Sera. Successivamente, sono iniziate le collaborazioni con La Prealpina e quindi con Il Giorno. Nell’ambiente del Palio di Legnano, per 20 anni ha documentato tutti gli eventi di contrada, le manifestazioni di rito, la sfilata storica e la gara ippica. Nel ciclismo ha gestito per società dell’Alto Milanese il servizio del foto-finish in gare a carattere regionale e nazionale.

LegnanoNews si associa al cordoglio unanime per la scomparsa dell’amico e collega fotovideo-reporter: lo ricorderemo sempre per l’amicizia che ci ha riservato. Grazie alle sue immagini, sarà immortale. Alla moglie Renata e ai figli Fabio e Manuel le condoglianze di tutta la redazione.

Il sindaco Lorenzo Radice e tutta la giunta esprimono il loro cordoglio per la morte di Walter Todaro, da molti anni figura di riferimento per la fotografia giornalistica sul nostro territorio. Alla moglie e ai figli vanno le più sentite condoglianze.