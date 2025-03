Ai domiciliari per riciclaggio Guido Presta, il presidente della Novaromentin, squadra della “D“ davanti al Varese

Sono le fatture inesistenti, a volte gonfiate fuori di misura le principali contestazioni che vengono mosse dalla guardia di finanza di Gallarate e dalla squadra Mobile di Novara dopo le indagini che la procura del capoluogo piemontese ha mosso nei riguardi delle 18 persone finite indagate. E, dopo i primi “flash” partiti all’alba sul caso, ecco svelati i nomi illustri del principale indagato su cui, pur mantenendo salda la presunzione di innocenza, gli investigatori fanno convergere quei gravi indizi che hanno portato all’emissione di una misura cautelare.

IL “PATRON“ IN MANETTE

Si tratta di Guido Presta, classe 1985 originario di Galliate, in provincia di Novara, ma domiciliato a Cannobio, in Canton Ticino. Presta sarebbe coinvolto insieme al fratello e ad altre 16 persone per quel “crescente dispendio di denaro e di beni da parte del Presidente della società calcistica dilettantistica“, che “ha insospettito gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Novara, ed in seguito della polizia economico – finanziaria di Gallarate, i quali hanno iniziato ad osservare da vicino attività e movimenti“. Dicono sempre dalla Finanza gli uomini del generale Crescenzo Sciaraffa, che “in ordine alla gestione della squadra calcistica si evidenzia, infatti, che la rosa risulta oggi composta anche da calciatori provenienti da campionati professionistici, sia italiani che esteri, che, nonostante il passaggio a una serie inferiore, percepiscono ingaggi molto elevati per una società dilettantistica».

LE PERQUISIZIONI, E IL ROLEX

Le misure cautelari come si accennava sono state eseguite nei confronti del presidente di Guido Presta con contestuale perquisizione personale e domiciliare eseguite di concerto tra gli uomini della Guardia di Finanza di Gallarate e della Questura di Novara. Infine, dall’analisi dei conti correnti e dei flussi commerciali, la Finanza ha individuato somme per circa 200.000 euro “ritenute provento di riciclaggio per cui ne ha proposto il sequestro“. La stessa è stata avanzata dalla Procura della Repubblica di Novara e accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Novara ed è stata eseguita dalle Fiamme Gialle sui conti correnti della società calcistica e su quelli del Presidente. Durante la perquisizione sono stati individuati e sequestrati circa 4000 euro nonché numerosa valuta estera (dollari americani, rupia delle Seychelles, peso cubano, scellino keniota) e un Rolex Daytona.

NOVA ROMENTIN

La NovaRomentin è una delle squadre più importanti del panorama calcistico del Piemonte e in generale del Nord-Ovest, racchiuso in particolare nel Girone A di Serie D, dove milita anche il Varese. La denominazione attuale nasce nell’estate del 2024, quando la Rg Ticino (in rappresentanza dei paesi di Romentino, dove ha sede lo stadio dove gioca, e Galliate), si fonde con la Pro Novara, compagine che militava in Eccellenza.

Grazie a questa sinergia, la neonata NovaRomentin rafforza la propria posizione nel mondo calcistico della provincia, seconda solo al Novara che milita in Serie C.

Negli ultimi anni hanno vestito la maglia verdegranata giocatori importanti, sia per la categoria, sia dal passato tra i professionisti. L’attuale allenatore è l’argentino Pablo Gonzalez, icona del calcio novarese, nonché grande avversario in campo del Varese nei primi anni 2010. Classe 1985, trascinò il Novara fino alla Serie A, anche se in massima serie ha vestito la maglia del Palermo e del Siena. Dopo il ritorno a Novara, ha chiuso la carriera proprio a Romentino, società che gli ha permesso di mettersi alla prova come allenatore. Esperimento che sta portando ottimi risultati, dato che la formazione è attualmente seconda in classifica, proprio davanti al Varese. I biancorossi, tra l’altro, sono attesi per la gara di campionato in casa della NovaRomentin domenica 23 marzo.