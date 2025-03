Ai Molini Marzoli a Busto Arsizio una giornata di studio dedicata a Marisa Ferrario Denna

Sabato 22 marzo, a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 16.30, presso la Sala Tramogge dei Molini Marzoli a Busto Arsizio, si terrà la Giornata di studio e formazione dedicata alla figura e all’opera letteraria di Marisa Ferrario Denna (Busto Arsizio 1945-2016) poetessa, docente di lettere e animatrice culturale a Busto Arsizio e dintorni.

Con questa giornata di studi e formazione si vuole dare visibilità alla poetessa bustocca a livello nazionale e internazionale, come è giusto che sia per un talento poetico già riconosciuto da Maria Luisa Spaziani con l’assegnazione del Premio Montale nel 1987 (con la silloge Geometriche associazioni in cucina).

Ad organizzare l’evento è la Biblioteca Comunale di Busto Arsizio “G.B. Roggia”, grazie all’interessamento particolare della Vicedirettrice, dott.ssa Monica Giuffrida, che ha svolto un ruolo fondamentale di collegamento tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Busto Arsizio, l’Assessorato alle politiche educative ed altri soggetti interessati allo studio e valorizzazione della figura e opera della poetessa bustocca.

Sono davvero molte le agenzie culturali insubriche coinvolte nell’evento: dall’Università degli Studi dell’Insubria, in particolare il Dipartimento DISUIT, con la presenza della Direttrice, Prof.ssa Paola Biavaschi, e la Cattedra UNESCO per la parità di genere, con la Presidente Prof.ssa Barbara Pozzo; Gianmarco Gaspari, storico docente di letteratura italiana dell’Insubria, presente in qualità di Direttore Scientifico dell’International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities di Varese e infine l’italianista Rosanna Pozzi, già attiva con un saggio dedicato all’ultima raccolta poetica della Ferrario Denna, Ritratti in controcanto, ora concentrata sulla raccolta Imprudenti viaggiatori.

La rosa delle associazioni culturali coinvolte si allarga a livello nazionale con la partecipazione dell’ADI, Associazione degli Italianisti Italiani, in particolare con l’intervento, in collegamento da Foggia, del Prof. Sebastiano Valerio, Presidente del Gruppo di studio “Letteratura delle donne”, mentre s’allarga ad un orizzonte internazionale con la partecipazione della Prof.ssa Mikaela Mercanti, lettrice di lingua italiana del MAECI presso l’Universidad Católica Sedes Sapientiae di Lima-Perù.

Il convegno prevede infatti la traduzione di alcune liriche della Denna in lingua spagnola (Mikaela Mercanti), in lingua inglese (RocÍo Bolanos) e in russo (Francesco Cansirro Cortolillo).

A prendere la parola saranno soprattutto i poeti, quelli che l’hanno conosciuta come persona e poetessa, che hanno avuto la possibilità di dialogare con lei in un reciproco scambio di valorizzazione: Mariella De Santis interverrà in collegamento a distanza da Roma, Ottavio Rossani, Vincenzo Guarracino e Silvio Raffo saranno presenti in sala con interventi che s’annunciano di grande spessore ermeneutico ed esistenziale.

Importante la presenza e l’intervento di figure culturali storicamente legate alla poetessa bustocca: Francesca Boragno della Galleria Boragno, da sempre attiva nella promozione della cultura a Busto Arsizio, dapprima “con” Marisa e poi “per” Marisa; Antonio Maria Pecchini, scultore, poeta, e collezionista, esporrà un intervento sullo stretto nesso tra linguaggio poetico e arte nell’opera poetica della Denna; Emanuele Tosi, Responsabile editoriale della Nomos Edizioni di Busto Arsizio, si soffermerà sull’ultimo ruolo della poetessa nello scenario poetico italiano, con la direzione editoriale della collana Poesia contemporanea da lei curata per la casa editrice bustocca.

La giornata di studi prevede inoltre l’intervento della docente di lingua e letteratura inglese, prof.ssa Origlio Barbara, del Liceo Scientifico “A. Tosi”, con la presentazione della costruzione di un’unità di apprendimento interdisciplinare di educazione civica (Goal 5) a partire dalla raccolta poetica Ritratti in controcanto, interamenente dedicata a donne della letteratura, dell’arte, del mito e della storia letteraria.

La partecipazione alla Giornata di studi e formazione in onore di Marisa Ferrario Denna è valida come corso d’aggiornamento per docenti di Scuola Secondaria superiore e inferiore, grazie al coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico della Lombardia di Varese, con la partecipazione di Giuseppe Carcano e del liceo scientifico Arturo Tosi, che rilascerà l’attestato di partecipazione, grazie al Patrocinio concesso dalla dirigente, Dott.ssa Fabiana Ginesi.

Per tutti gli studenti del DISUIT la partecipazione alla Giornata di Studi Marisa Ferrario Denna vale 1 Punto Evento.

La prenotazione all’evento è obbligatoria al seguente link: https://bit.ly/giornatastudidenna