Aida di Giuseppe Verdi in scena a Busto Arsizio: un’opera “trionfale” in 90 minuti

Il prossimo evento de La Ponchielli APS-ETS sarà dedicato all’opera “trionfale” di Giuseppe Verdi, “AIDA”, che verrà rappresentata in 90′ con azione scenica e lettura cameristica, domenica 9 marzo alle ore 17.45 presso la Sala Conferenze del Museo del Tessile.

La vicenda narra di un amore contrastato dalle esigenze pratiche della politica, e inquinato da brame di potere, menzogne e ire di vendetta.

La trama ruota attorno a un triangolo amoroso. Aida, principessa Etiope condotta in schiavitù in Egitto, nutre un amore per Radames, generale egizio a sua volta amato da Amneris figlia del faraone. All’orizzonte incombe una feroce guerra. Amonasro – re d’Etiopia- è intenzionato a riprendersi sua figlia e, così, dominare sull’Egitto. Come sempre, sarà l’amore a trionfare, nel bene e nel male.

A far rivivere e far “risuonare” i personaggi verdiani interverranno il soprano Eleni Komni (nella foto) nel ruolo di Aida, la dolce e combattiva principessa etiope, il soprano Laura Scotti vestirà i panni regali della vendicativa Amneris, il tenore Antonio Signorello sarà il guerriero innamorato Radames, il baritono Giorgio Valerio interpreterà il feroce Amonasro, mentre il basso Emil Abdullaiev darà voce al sommo e inesorabile sacerdote Ramfis.

La danza sacra delle sacerdotesse e la vittoria dell’esercito egiziano nella famosa “marcia trionfale” verranno coreografate dal Corpo di Ballo 4CO del Liceo Coreutico Candiani Bausch di Busto Arsizio.

Tutto Il cast sarà coadiuvato dalla direzione musicale della pianista Atsuko Nieda. Presenta Francesco Rumi, con le scene e la regia di Federico Cordella, le luci di Claudio Colombo e i costumi della Sartoria Teatrale Bianchi.

Ingresso: 10 Euro con aperitivo.

Prenotazione: laponchielli@gmail.com , tel. 3757439521.