Airoldi tenta il bis: “Vogliamo portare a termine l’impegno con i cittadini di Saronno”

La candidatura era nell’aria, ma solo questa mattina si è avuta la conferma ufficiale: Augusto Airoldi si ricandida per guidare Saronno. L’annuncio con una conferenza stampa in cui l’ex sindaco ha rivendicato il valore del lavoro fatto fino allo scioglimento del Consiglio comunale. All’annuncio era presente tutta la ex giunta tranne, ovviamente, Ilaria Pagani.

«Nel 2020, quando mi sono candidato per la prima volta ho presentato un programma per la città che i cittadini hanno apprezzato – ha detto Airoldi – Agli elettori sono piaciute le proposte per una Saronno più attrattiva, sostenibile e inclusiva. Sono stato eletto e abbiamo iniziato a realizzare quel programma con successo. Sapevamo, e l’avevamo detto, che sarebbe stato un programma di lungo periodo, di durata decennale, ma i risultati in questi quattro anni si sono già visti, nonostante il Covid e la fine anticipata dell’amministrazione. Saronno è già cambiata sotto molti aspetti e sta ripartendo».

Airoldi ha poi voluto ringraziare la sua Giunta: «Quello che abbiamo fatto in questi quattro anni lo devo in gran parte proprio a loro e la loro presenza qui oggi è una dimostrazione di coerenza e di voglia di continuare quel programma condiviso».

«Fermarci ora sarebbe venire meno all’impegno che nel 2020 abbiamo preso con i cittadini per Saronno. Quello che abbiamo fatto sta cambiando la città e chiederemo ai saronnesi di continuare a sostenerci».

Per quanto riguarda le forze in campo per l’Airoldi bis, sicuramente la sua lista Augusto Airoldi Sindaco e un’altra lista civica che sta prendendo corpo. La sfida questa volta è più ardua senza il Pd che ha scelto Ilaria Pagani e Tu@Saronno che proprio ieri ha annunciato il suo sostegno all’ex assessora ai Servizi sociali.

Non sarà dunque una corsa tutta “rosa”: dopo le candidature di Novella Ciceroni e Ilaria Pagani – e nell’attuale incertezza che sembra regnare nel centrodestra sul nome di Maria Assunta Miglino – la discesa in campo di Airoldi cancella definitivamente questa ipotesi.