Al cementificio di Ternate le donne imparano la difesa personale

Holcim Italia, l’azienda che gestisce il cementificio di Ternate, ha organizzato un’iniziativa rivolta alle dipendenti delle diverse sedi, per fornire loro gli strumenti utili a riconoscere eventuali situazioni di pericolo e, eventualmente, a saperle affrontare.

Il seminario si terrà intorno alla metà di marzo e a condurlo sarà Fabio Morana, istruttore certificato della Federazione italiana Krav Maga. «Sempre più aziende – spiega Morana – si dotano di strumenti di soft skill per poter permettere ai propri dipendenti di accedere a nozioni preziose anche nel tempo libero. In particolare, i corsi pratici di difesa personale aumentano la sicurezza e la confidenza dei dipendenti promuovendo lo spirito di squadra e la collaborazione».

«Questo seminario – sottolinea Lucio Greco, country manager di Holcim Italia – costituisce per noi un tassello di una strategia orientata a offrire strumenti che possano migliorare la vita di tutti i giorni per tutti i nostri collaboratori e collaboratrici. In riferimento alla sempre più attuale problematica relativa alla violenza sulle donne abbiamo reputato che questo corso possa aiutare le nostre colleghe a riconoscere ed affrontare eventuali situazioni di rischio».