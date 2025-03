Al confine tra Varese e Lozza in corso opere di prevenzione del dissesto idrogeologico nella roggia Duni

Sono in corso le opere di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico nell’area della roggia Duni, un canale artificiale che si trova in fondo a viale Borri, nell’area a confine tra i territori comunali di Varese e Lozza.

«La tutela e messa in sicurezza del territorio è un tema che riveste un ruolo sempre più di primo piano – sottolinea il sindaco di Varese Davide Galimberti – data la presenza in questi anni di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Gli interventi richiedono, come in questo caso, una gestione complessiva in grado di aumentare la resilienza del territorio nel suo insieme, in modo da tutelare popolazione, ambiente e infrastrutture».

«Un intervento importante per prevenire il dissesto e preservare nel suo complesso tutta l’area – aggiunge il sindaco di Lozza Matteo Acchini – la collaborazione tra i territori in materia di prevenzione e presidio delle aree a rischio è fondamentale».

Si tratta di un intervento per un importo di 250 mila euro, volto a tutelare le aree residenziali e la viabilità della zona, e prevenire i fenomeni di dissesto che si sono verificati negli anni scorsi nella zona durante eventi meteorologici particolarmente intensi. Gli interventi servono infatti per preservare le aree a valle dagli effetti del deflusso di materiale detritico, attraverso una combinazione di strutture di rallentamento e contenimento, con l’adozione di tecniche di ingegneria naturalistica, per un’integrazione ambientale degli interventi.