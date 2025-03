Al Festival del Futuro Sostenibile di Cittiglio un weekend di giochi e creatività per grandi e piccini

Il Festival del Futuro Sostenibile, in programma il 5 e 6 aprile al Fe.STI.Amo Park a Cittiglio, non sarà solo un’occasione di incontro e riflessione sulla sostenibilità, ma anche un evento pensato per coinvolgere le famiglie e i bambini in attività divertenti e istruttive.

GIOCHI E LABORATORI PER IMPARARE BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ

Durante il fine settimana, infatti, i più piccoli avranno l’opportunità di partecipare a giochi, laboratori creativi e attività interattive che li aiuteranno a scoprire il valore della natura, dell’acqua e dell’ambiente in modo coinvolgente e stimolante.

Il primo degli appuntamenti è il laboratorio “Fiaba in movimento: L’ultima prova”, che si terrà sabato pomeriggio alle 14.30, a cura all’associazione Dikuntu. Questo laboratorio, pensato per bambini dai quattro anni in su e per gli adulti, sarà un’esperienza tra danza, musica e narrazione, guidata dalla danzaterapeuta Ines Rita Domenichini, dalla lettrice Mariateresa Garghetti e dal fisarmonicista Tonino Rocca.

Sempre sabato, i bambini potranno mettersi alla prova come veri esperti d’acqua con l’attività di Idrosommelier, organizzata da ALFA, che insegnerà loro a riconoscere e apprezzare le diverse caratteristiche di questa risorsa essenziale. L’Albero Baniano APS proporrà invece un laboratorio per realizzare rondini e colombe di carta, un modo creativo per sensibilizzare anche i più piccoli alla bellezza della natura. Il CAST, promotore del festival, organizzerà numerosi giochi e attività educative dedicate al tema dell’acqua.

Tra queste, “Acqua in bocca” la caccia al tesoro più prezioso che c’è: l’acqua! La mostra interattiva “Acqua Fun” completerà l’esperienza con installazioni e giochi pensati per avvicinare grandi e piccoli alla conoscenza dell’acqua e alla sua importanza per il pianeta. Per chi ama la sfida e gli enigmi, il festival ospiterà due escape room a tema ambientale: “Viaggio nell’acqua”, dedicata alla scoperta di questo elemento fondamentale, e “Game for Change”, un’esperienza che affronta il tema della crisi climatica attraverso il gioco e la logica.

Le escape room sono pensate per un pubblico più adulto, possono partecipare anche bambini dai 12 anni purché accompagnati dai genitori. Prenotazione obbligatoria, turni di gioco di un’ora.

Domenica, la giornata si aprirà con nuove proposte laboratoriali.

Dikuntu proporrà diverse attività del suo percorso “SI-AMO SEMI”: “Musica in gioco”, un’attività musicale interattiva rivolta ai bambini dai tre ai dieci anni, che permetterà loro di sperimentare suoni e ritmi attraverso strumenti musicali e

il movimento. Il laboratorio “ArteNatura”, durante il quale i bimbi realizzeranno casette porta-semi per gli uccellini utilizzando materiali naturali e di recupero. Nel pomeriggio, sarà la volta di “Seminauovo”, un’attività che unisce natura e riciclo creativo: i bambini pianteranno semi all’interno di gusci d’uovo, che fungeranno da vasetti naturali e fertilizzanti allo stesso tempo.

Un’altra proposta interessante della domenica sarà la passeggiata guidata alla scoperta della biodiversità lungo la pista ciclabile di Cittiglio. Gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni XXIII” accompagneranno i visitatori in un breve percorso esplorativo per osservare e conoscere meglio la flora e la fauna locali.

Per concludere il weekend in bellezza, non mancheranno momenti di spettacolo e divertimento. Nel pomeriggio di domenica, il festival ospiterà l’esibizione “Oniria” della compagnia Nudimascalzi di Spazio Kabum, che trasporterà il pubblico in un mondo di sogni e fantasia.

Oltre ai laboratori e alle attività organizzate, molte associazioni presenti al festival proporranno piccoli giochi e iniziative nei loro stand, offrendo così un’esperienza ricca e variegata per tutti i partecipanti.

NON SOLO GIOCHI MA ANCHE BUON CIBO

Sia a pranzo che a cena sarà disponibile un’area ristoro che proporrà piatti realizzati con ingredienti di stagione e prodotti da aziende locali, per un’alimentazione buona per noi e per l’ambiente. E nel pomeriggio sarà possibile fare merenda. Il Festival del Futuro Sostenibile si conferma così non solo un evento di sensibilizzazione e approfondimento sui temi dell’ambiente, ma anche un’occasione di divertimento, scoperta e creatività per tutti, dai più piccoli ai più grandi.

Ingresso libero e aperto a tutti.

Alcuni eventi sono su prenotazione: il programma completo è disponibile su festivalfuturosostenibile.it.

Vuoi sostenere il festival in prima persona?

Sostieni con il crowdfunding sulla piattaforma Rete del Dono al link:

https://www.retedeldono.it/progetto/festival-del-futuro-sostenibile

Diventa volontario! Abbiamo bisogno di mani e idee per rendere questo evento unico e davvero sostenibile: compila il modulo: https://bit.ly/festivalfuturosostenibile-volontari

Un weekend per tutta la famiglia, in cui imparare giocando e costruire insieme un futuro più consapevole e sostenibile.