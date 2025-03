Al liceo musicale di Varese il concerto “Non solo mimose 2025”

Domenica 9 marzo 2025, alle 17 l’Ensemble de Saxophones di Varese si esibirà in un concerto dal titolo “Non solo mimose” presso l’Auditorium del Civico

Liceo Malipiero per riflettere sulla bellezza e la forza delle donne in tutte le loro sfaccettature, da sempre esaltate dalla musica di ogni stile ed epoca.

Attivo da oltre 20 anni sul territorio varesino, l’Ensemble ha partecipato a molti eventi e concerti, conquistando il cuore del pubblico locale. Sotto la direzione del

Maestro Giuseppina Levato, l’Ensemble si distingue per la sua varietà di programmi che ogni volta propone. Il Maestro, docente di saxofono presso il Civico Liceo Musicale “Malipiero”, con un approccio coinvolgente, coltiva nei giovani musicisti e anche in quelli meno giovani anagraficamente, l’amore per la musica, anche proponendo eventi e repertorio che spazia tra diverse culture e generi, capaci di toccare il cuore di chi suona e di chi ascolta.

Il programma del concerto include brani celebri come una suite dalla Carmen di Bizet, la colonna sonora di Love Story di Francis Lai e il tema d’amore di Nino Rota da Romeo e Giulietta. Non mancheranno il delicato “Valse d’Amélie”, tratto dal film Il favoloso mondo di Amélie e il Valzer della Bella Addormentata di

Tchaikovsky.

Dopo questo concerto dedicato alla donna l’Ensemble vi dà appuntamento alla prossima Festa d’Estate Saxofonistica, che si terrà per la Festa della Musica

domenica 22 giugno ai Giardini Estensi di Varese.