Al Museo Bodini di Gemonio la mostra Colombe. Floriano Bodini e gli amici artisti

Il Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio inaugura sabato 30 marzo alle ore 16.30 la mostra Colombe. Floriano Bodini e gli amici artisti, realizzata in collaborazione con la Galleria d’Arte Ghiggini 1822 di Varese. L’esposizione propone una selezione di opere dedicate al tema iconografico della colomba, un soggetto ricorrente nella produzione grafica di Floriano Bodini, accanto alla ben più nota attività scultorea che lo ha reso celebre a livello internazionale.

Accanto ai lavori del Maestro, saranno esposte anche alcune opere realizzate da un gruppo di artisti a lui legati per amicizia e affinità artistica, che nel 2010 parteciparono alla mostra Il segno dell’anima nell’arte di Floriano Bodini, organizzata presso la Galleria Ghiggini in occasione della Giornata del Contemporaneo AMACI e nell’ambito del Premio Chiara – Festival del Racconto, a cinque anni dalla scomparsa dell’artista.

Quelle stesse opere, oggi donate dalla Galleria Ghiggini al Museo Bodini, costituiscono un nucleo collettivo di grande valore simbolico ed espressivo. Le firme sono quelle di: Giovanni Beluffi, Luciano Bianchi, Sara Bodini e Daniele Pilla, Paolo Borghi, Giovanni Bruno, Stefano Calderara, Enzo Capozza e Maria Rita Fedeli, Piero Cicoli, Vittore Frattini, Giovanni La Rosa, Luca Lischetti, Silvio Monti, Antonio Pedretti, Antonio Pizzolante, Giancarlo Pozzi, Loris Ribolzi, Giorgio Sovana, Sandra Tenconi, Giorgio Vicentini.

La colomba, nella poetica di Floriano Bodini, ha assunto un ruolo costante e profondo, divenendo nel tempo simbolo di pace, spiritualità e trasformazione interiore. La sua prima apparizione risale al 1969, nell’opera Pontefice, e ha accompagnato la sua produzione grafica fino al 2004, anno dell’ultima incisione dedicata a questo soggetto. Come ha scritto Andrea Fumagalli nella sua ricerca di laurea sull’iconografia della colomba nell’opera dell’artista: “La prima colomba appare nel 1969 con l’opera Pontefice, quasi vent’anni dopo le sue prime grafiche, a dimostrazione di come essa non rappresenti solo il punto di partenza di una nuova ricerca, ma anche la soluzione a temi precedenti, sviluppati in opere in cui la sofferenza e il tormento sono marcati”.

Colombe. Floriano Bodini e gli amici artisti

Inaugurazione a ingresso libero sabato 30 marzo ore 16.30

dal 30 marzo al 27 aprile 2025

sabato e domenica 10.30-12.30/15.00-18.00

Apertura straordinaria S.Pasqua 20 aprile orario 15.00-18.00

da lunedì a venerdì su appuntamento +39 3397596939

ingresso 3/5 euro

Museo Civico Floriano Bodini

Via Marsala, 11, 21036 Gemonio (VA)

www.museobodini.it