Al teatro Condominio di Gallarate lo spettacolo “Caveman” con Maurizio Colombi

Sabato 15 marzo alle ore 21.00 al teatro Condominio Vittorio Gassman a Gallarate torna lo spettacolo “Caveman”, edizione 2025 con Maurizio Colombi e la sua inseparabile “Cave band” dal vivo, per la regia di Teo Teocoli. Lo spettacolo è dedicato a tutte le coppie di qualsiasi età, di lunga data o fresche di un recente primo incontro, e oggi rivolto anche agli amori tra le nuove generazioni.

In un mondo dove non ci si sposa sempre meno ed il matrimonio sembra essere ormai un’istituzione in crisi, la sagace comicità e la voglia di ridere in compagnia sul rapporto uomo e donna, rende Caveman, il più famoso spettacolo al mondo sul rapporto di coppia, un vero vuol teatrale, che porta in teatro, da più di 20 anni, un pubblico eterogeneo e divertito.

Il testo originale è frutto di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia. Il Monologo è nato negli States ed esportato in 30 Paesi nel mondo.

Lo spettacolo italiano è uno dei più longevi a livello mondiale e Maurizio Colombi, attore, cantante nonché autore e regista di spettacoli come Peter Pan, Rapunzel e La Regina di Ghiaccio, Sapore di Mare il musical, qui diretto da Teo Teocoli, è considerato universalmente uno dei migliori Caveman di sempre.