Al Teatro Nuovo di Madonna in Campagna la rappresentazione sacra “Emmaus”

Sabato 22 marzo 2025 in scena al Teatro Nuovo di Madonna in Campagna “Emmaus”, rappresentazione sacra con la regia di Umberto Zanoletti. Con Romina Alfieri e Giovanni Soldani, a cura di Compagnia Teatro Minimo.

Un uomo e una donna, una sera qualsiasi della fresca primavera palestinese. Aspettano Ieshu, un amico con il quale hanno condiviso l’infanzia, tanti giochi, mille parole. L’incontro però è turbato dai fantasmi di una tragedia vicina, annunciata dalle voci insistenti e confuse della gente. Poche ore e la profezia si avvera: la morte di Ieshu porta via i giorni più belli di un passato felice e getta la coppia in un fiume in piena, le cui acque dirompenti dilavano gli argini delle loro povere anime. Li fa smarrire l’uno all’altra; niente cui appigliarsi, neppure il loro reciproco amore, nemmeno il ricordo di emozioni comuni. Devono trovarsi, ritrovarsi. Si mettono in viaggio tra centomila sentieri di polvere, sole e parole, con l’illusione di scalare la montagna che opprime il loro cuore inquieto. L’incontro con uno straniero li risveglia dal torpore, dissolve la loro angoscia. Le sue parole sono buone, luminose, e i suoi gesti, come una detonazione improvvisa: gli occhi si aprono, il loro cuore conosce un calore nuovo. Dentro di loro si riaccende la speranza. Finalmente l’Epifania.

La compagnia Teatro Minimo

Viene fondata ad Ardesio (BG) nel 1994 su iniziativa di Umberto Zanoletti, diplomato in Regia teatrale alla Scuola di Specializzazione in Comunicazioni Sociali dell’Università Cattolica di Milano.

Oggetto della ricerca di Teatro Minimo è il tentativo di unire la sobria oralità del teatro di narrazione a un tessuto sonoro che si ispira alla musica naturale della quotidianità, trasformandola, adattandola alla voce del racconto.

In questi trent’anni numerosissime sono le rappresentazioni teatrali scritte e interpretate, che hanno partecipato a festival e rassegne teatrali importanti ottenendo grande consenso di pubblico e di critica. I testi di Francesco, di terra e di vento e di Della luce più Chiara sono stati pubblicati da Edizioniminime; quello di Parabole di un clown da Edizioni Pardes di Bologna; quello di La SOSta da Caritas Diocesana Bergamasca.