Al Tonale le selezioni per entrare nel Soccorso Alpino: aspiranti soccorritori anche da Varese

Nei giorni scorsi, al Passo del Tonale, in Alta Valle Camonica, si sono svolte le selezioni per gli aspiranti soccorritori del Cnsas – Soccorso alpino e speleologico provenienti da tutta la Lombardia.

Circa settanta i partecipanti, tra cui una quindicina di donne e una decina di professionisti sanitari, tra medici e infermieri, il tutto sotto la supervisione di otto istruttori regionali del CNSAS-Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia. Tra loro, anche tre candidati dalla provincia di Varese: due aspiranti soccorritori e un medico, accomunati dalla passione per la montagna e dalla volontà di entrare a far parte di un corpo di soccorso altamente specializzato.

Le prove hanno incluso sci in pista e fuori pista (anche durante il maltempo di questi giorni), salita a tempo con gli sci, tecniche di sci d’alpinismo, oltre a esercitazioni su ghiaccio e roccia. Gli aspiranti soccorritori che supereranno tutte le prove accederanno alla formazione specifica del CNSAS per diventare OSA (Operatore Soccorso Alpino) o OTS (Operatore Tecnico Sanitario), il primo livello di addestramento professionale. L’attività al Passo del Tonale ha rappresentato il primo test del livello tecnico e alpinistico dei partecipanti. Il prossimo appuntamento, tra due settimane in Valmalenco, sarà focalizzato principalmente sulla valutazione delle capacità di movimentazione su roccia.

COME FARE

Per diventare volontari del soccorso alpino e speleologico bisogna essere appassionati frequentatori della montagna. Non è indispensabile essere alpinisti o speleologi estremi, ma occorre un buon livello tecnico in tutti i settori dell’alpinismo, estivo ed invernale. È necessario frequentare la montagna o le grotte con regolarità, essere capaci di muoversi in autonomia e sicurezza in ambiente impervio.

Il percorso per diventare tecnici del CNSAS è strutturato per fasi formative. Tecnici, medici e infermieri sono formati dalle scuole regionali e nazionali del CNSAS, riconosciute dalla legge italiana.

L’ammissione al CNSAS è possibile per tutti i soci del Club Alpino Italiano di età compresa tra i 18 e i 45 anni, dopo il superamento delle prove di ammissione necessarie per la verifica dei requisiti richiesti. Tra i candidati presenti alle selezioni si segnalano anche due giovani e un medico provenienti dalla provincia di Varese, a testimonianza dell’ampio interesse per questa nobile attività di volontariato.

Domanda di ammissione

Va presentata al responsabile della Stazione CNSAS competente per territorio, corredata del curriculum dell’attività alpinistica o speleologica degli ultimi due anni e di un certificato medico.

Requisiti per il soccorso alpino

Capacità di movimento su tutti i terreni di montagna

Arrampicata su roccia da capocorda (4° UIAA) e su ghiaccio (60°)

Sci su tutti i tipi di neve

Requisiti per il soccorso speleologico

Conoscenza della tecnica di arrampicata e di movimento in grotta

Capacità di attrezzamento e di progressione su corda e in meandro

Figure tecniche previste dai piani formativi

Operatore di soccorso alpino (OSA)

Operatore di soccorso speleologico (OSS)

Operatore tecnico sanitario (OTS)

Tecnico di soccorso alpino (TESA)

Tecnico di soccorso speleologico (TSS)

Tecnico di elisoccorso (TE)

Una volta acquisita una qualifica tecnica, si può accedere a una serie di specializzazioni:

Operatore di soccorso in forra (canyon) (OSF)

Tecnico di soccorso in forra (TSF)

Tecnico di ricerca dispersi (TER)

Coordinatore operazioni di ricerca (COR)

Le unità cinofile includono:

Unità cinofila da ricerca in superficie (UCRS)

Unità cinofila da ricerca in valanga (UCV)

Oltre alle figure tecniche e cinofile, vi sono quelle sanitarie:

Medici e infermieri di soccorso alpino

Medici e infermieri di soccorso speleologico

Medici e infermieri di soccorso in forra

A medici e infermieri viene richiesta una preparazione tecnica di base. Per operare nel CNSAS è sufficiente che essi raggiungano il livello OSA, OSS, OTS. A loro viene erogata una formazione sanitaria specifica a cura della Scuola Nazionale Medici del CNSAS.