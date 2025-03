Al via i lavori per i marciapiedi a Castellanza

Inizieranno, tempo permettendo, nella seconda metà del mese di aprile e dureranno circa tre mesi gli interventi straordinari dei marciapiedi cittadini. In questi giorni è stato affidato l’appalto dei lavori per un intervento complessivo che interesserà quindici zone del territorio comunale e prevede la sistemazione di numerosi tratti di marciapiedi con lavori diversificati in relazione al loro stato di usura e manutenzione.

L’importo di spesa, a seguito della gara di appalto, è di 165.710,77 euro compresi oneri per la sicurezza oltre Iva. Il Progetto, come detto, prevede interventi su quindici tratti stradali comunali dove si agirà con quattro principali tipologie di lavorazioni: rimozione dell’asfalto colato e posa di nuovo asfalto con graniglia, ripristino attraverso ridefinizione di aiuole esistenti, abbattimento di barriere architettoniche e formazione di nuovi marciapiedi.

«Investire nella sicurezza pedonale significa migliorare la qualità della vita quotidiana dei castellanzesi, in particolare delle persone anziane, dei genitori con passeggini e dei cittadini con disabilità – sottolinea la vicesindaco reggente Cristina Borroni -. Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, come la realizzazione degli scivoli, sono particolarmente significativi perché rendono Castellanza sempre più una città a misura di tutti. Chiedo fin d’ora ai cittadini un po’ di pazienza per eventuali disagi temporanei durante i lavori, nella consapevolezza che l’intervento porterà benefici concreti e duraturi alla nostra comunità».

I tratti interessati dai lavori

Nel dettaglio, i marciapiedi interessati dagli interventi di manutenzione straordinaria sono i seguenti: in via De Amicis -ripristino dei tratti tra via Santo Stefano e il civico 8- ; via Sant’Anna, nel tratto tra via Santa Liberata e via Rescalda; via Rescalda nel tratto tra via Sant’Anna e via Boito e in via Boito, nel tratto tra via Rescalda e via Mascagni e in Via Santa Liberata.

Interventi articolati per via Trento e Trieste e per via Leopardi, sia nel tratto tra l’incrocio con via Lombardia e via Trento e Trieste, sia nel tratto tra via Trento e Trieste e il parcheggio. In via Lombardia si interverrà anche sulle tre aiuole tra via Leopardi e il parcheggio. Sono previsti interventi, in via Marconi e in via Garibaldi, nel tratto da via Vittorio Veneto a via Porro, in via Locatelli, nel tratto da via Canova a via Saronnese – ove è prevista anche la formazione di uno scivolo pedonale e la riqualificazione di due aiuole- in via Borsano, nel tratto da via Chiesa a via Don Testori e in via Sauro, nel tratto da via Borsano a via Dandolo. Via Mulini vedrà la formazione di due scivoli pedonali per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Saranno infine interessati dagli interventi anche via Italia, via Don Minzoni -con anche la riqualificazione di un’aiuola- e via Cairoli.