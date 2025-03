Albizzate ospita la mostra “Giubilei, il Perdono che ridona la vita”

Dal 22 al 30 marzo Albizzate ospiterà la mostra Giubilei, il Perdono che ridona la vita, organizzata per il Meeting di Rimini del 2024 in occasione del Giubileo 2025; la mostra è stata voluta fortemente dal Consiglio Pastorale della Comunità San Benedetto di Albizzate e Sumirago e dal parroco don Roberto Dimarno.

Nei trenta pannelli che costituiscono la mostra si legge come il Giubileo sia nato per rispondere al desiderio di perdono, di rinnovamento del popolo di Dio, come già era avvenuto per il popolo ebraico. Questa “attesa del bene”, questa “occasione di rianimare la speranza” è per ogni uomo, di allora e di oggi.

La mostra aprirà sabato 22 marzo alle ore 15 in Sala Reni presso il Comune di Albizzate e offrirà varie occasioni per visitarla in proprio o accompagnati da una guida che aiuterà a percorrere un cammino consapevole attraverso il percorso proposto, aiutati da immagini e frasi simboliche.

Orari di apertura

Sabato 22 – 29 Marzo

dalle 15.00 alle 18.00

Visite guidate alle

15.30 – 16.30

Domenica 23 – 30 Marzo

dalle 10.30 alle 12.30

dalle 15.00 alle 18.00

Visite guidate alle

11.30 – 15.30 – 16.30

Lunedì – Martedi

Giovedì – Venerdi

dalle 16.00 alle 18.00

Mercoledi

dalle 20.00 alle 22.00

Per info e prenotazioni

cell. 339 611 73 90